În spatele fiecărui eveniment de succes se află o planificare atentă, o coordonare impecabilă şi o echipă întreagă de profesionişti care reusesc să transforme ideile în experienţe de neuitat.

Rolul unui event planner este să gestioneze fiecare detaliu, astfel încât tu să te poţi bucura fără griji.

Carmen Ioniță și echipa sa de profesionişti de la Events by Carmen Ioniță oferă servicii complete de organizare pentru evenimente private și corporate, punând accent pe creativitate și atenție la detalii.

Fie că este vorba despre o nuntă, un botez, o aniversare sau un eveniment corporate, fiecare proiect este tratat cu profesionalism.

Planificare și coordonare de la început până la final

Unul dintre cele mai importante servicii oferite de un event planner este coordonarea întregului proces de organizare.

Carmen Ioniță și echipa sa se ocupă de stabilirea conceptului evenimentului, gestionarea bugetului, alegerea furnizorilor și coordonarea tuturor activităților necesare pentru ca evenimentul să se desfășoare fără probleme.

Cu o experiență de peste 15 ani în organizarea de evenimente și un portofoliu de peste 5.000 de evenimente organizate, echipa poate să anticipeze provocările și să găsească rapid soluții eficiente, economisind timp și resurse.

Aranjamente florale și decor personalizat

Atmosfera unui eveniment este definită în mare parte de decor. De aceea, Events by Carmen Ioniță oferă aranjamente florale și design decorativ personalizat. Fiecare concept este creat în funcție de tematica evenimentului, preferințele clienților și tendințele actuale.

De la decoruri elegante pentru nunți până la aranjamente moderne pentru evenimente corporate, fiecare detaliu este gândit pentru a crea un impact vizual deosebit.

Servicii foto-video și divertisment

Momentele speciale merită păstrate pentru totdeauna. Echipa colaborează cu profesioniști în domeniul foto-video care surprind emoțiile și cele mai importante momente.

În plus, alegerea muzicii potrivite contribuie decisiv la atmosfera creată. Fie că este vorba despre DJ, formații live sau alte momente artistice, serviciile de muzică sunt adaptate preferințelor invitaților.

Catering, bar și candy bar

Experiența invitaților este completată de preparate culinare și băuturi atent alese.

Events by Carmen Ioniță oferă consultanță pentru serviciile de catering şi bar, colaborând cu cei mai buni furnizori.

Clienții pot alege candy bar şi tort personalizate în funcție de tematica evenimentului și preferințele invitaților.

Alegerea locației și logistica evenimentului

Găsirea locației potrivite poate fi una dintre cele mai dificile etape ale organizării.

Datorită experienței și parteneriatelor dezvoltate în timp, echipa Events by Carmen Ioniță oferă suport în alegerea celei mai potrivite locații pentru eveniment, ținând cont de numărul invitaților, stilul dorit și buget.

Agenția pune la dispoziția clienților şi trei locații proprii – Altura Events, WOW Hambar și Roua Garden – fiecare având un stil distinct și o atmosferă specială.

De asemenea, agenția gestionează întreaga componentă de logistică și recuzită, asigurând toate elementele necesare pentru desfășurarea impecabilă a evenimentului.

Petreceri pentru copii și materiale personalizate

Pe lângă evenimentele dedicate adulților, Events by Carmen Ioniță organizează și petreceri pentru copii, transformând fiecare aniversare într-o experiență plină de culoare și distracție.

Totodată, agenția realizează diverse printuri personalizate, de la invitații și meniuri până la panouri decorative și materiale de branding pentru evenimente corporate.

De ce ai nevoie de un event planner?

Un event planner nu înseamnă doar organizare, ci și liniștea că fiecare detaliu este gestionat profesionist.

Colaborând cu Carmen Ioniță și echipa sa, beneficiezi de experiență, creativitate și o rețea de furnizori atent selectați.

În loc să dai zeci de telefoane, să negociezi contracte și să te ocupi de situații neprevăzute, te poți concentra pe ceea ce contează cu adevărat: să te bucuri de eveniment și de momentele petrecute alături de invitați.

La Events by Carmen Ioniță, fiecare eveniment este tratat ca o poveste unică, construită cu pasiune, profesionalism și atenție la cele mai mici detalii.