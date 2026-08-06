"Cu referire la arestarea unui cetăţean român în Germania acuzat de spionaj, MAE precizează: Autorităţile germane au pus în executare un mandat de arestare emis de Curtea Federală de Justiţie din Rheine (Renania de Nord-Westfalia) prin care a fost arestat un cetăţean român. Menţionăm că, până la acest moment, la nivelul Consulatului General al României la Bonn nu au fost înregistrate solicitări de asistenţă consulară din partea cetăţeanului român în cauză sau a familiei acestuia", a precizat Ministerul român al Afacerilor Externe.

Potrivit presei germane, Parchetul Federal al Germaniei a anunţat că două persoane au fost arestate şi sunt acuzate că au desfăşurat activităţi de spionaj în favoarea Rusiei.

Cei doi suspecţi ar fi o româncă de 45 de ani, reţinută în oraşul Rheine din nord-vestul Germaniei, şi un bărbat, arestat în oraşul Elda din sud-estul Spaniei.

Cei doi ar fi supravegheat un cetățean german ce furniza drone și componente aferente Ucrainei, potrivit procurorilor, relatează Deutsche Welle.

Potrivit sursei citate, presupusa țintă a operațiunii era directorul companiei germane Donaustahl, un producător de drone care furnizează echipamente și componente utilizate în sprijinul Ucrainei.

Anchetatorii au precizat pentru Der Spiegel că una dintre ipoteze ar putea include chiar asasinarea unei persoane.