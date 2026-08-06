Un bărbat a fost filmat desenând o declaraţie de dragoste pe stâncă, în zona Trasfăgărăşan: „E doar o stâncă”. Val de reacții

Imaginile au fost înregistrate pe Transfăgărăşan, chiar lângă baza Salvamont Argeş de la Cota 2000, scrie news.ro.

Un bărbat vede cum un turist desenează, cu un spray graffiti pe o stâncă, iar în momentul în care îi atrage atenţia că natura trebuie protejată şi că gestul său e deplasat, turistul reacţionează: "Ştii câte sunt aici? Este stâncă".

Când i se spune că imaginile vor fi trimise Poliţiei, bărbatul pare nedumerit şi întreabă: "De ce?".

"Vizibil deranjat că i s-a spus ceva, a ridicat din umeri: «Este o stâncă». Şi şi-a continuat «opera», ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Doar că nu este «doar o stâncă». Este un munte pe care îl împărţim cu toţii, un peisaj pe care mii de oameni vin să îl vadă exact aşa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul e un moft de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare uşor. Muntele nu are nevoie de semnătura noastră. Are nevoie să îl lăsăm curat pentru cei care vin după noi. Hai să fim genul de oameni care iau atitudine, nu care întorc capul", scriu oficialii Salvamont Argeş.

În final, turistul îşi termină "opera": o inimă în mijlocul căreia a scris numele Anna.