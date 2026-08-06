Un bărbat a fost filmat desenând o declaraţie de dragoste pe stâncă, în zona Trasfăgărăşan: „E doar o stâncă”. Val de reacții

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Un bărbat filmat în timp ce desenează cu un spray de graffiti, pe o stâncă de pe Transfăgărăşan, o declaraţie de dragoste unei femei numite Anna, a stârnit un val de reacţii dezaprobatoare pe internet.

autor
Stirileprotv

Imaginile au fost înregistrate pe Transfăgărăşan, chiar lângă baza Salvamont Argeş de la Cota 2000, scrie news.ro.

Un bărbat vede cum un turist desenează, cu un spray graffiti pe o stâncă, iar în momentul în care îi atrage atenţia că natura trebuie protejată şi că gestul său e deplasat, turistul reacţionează: "Ştii câte sunt aici? Este stâncă".

Când i se spune că imaginile vor fi trimise Poliţiei, bărbatul pare nedumerit şi întreabă: "De ce?".

"Vizibil deranjat că i s-a spus ceva, a ridicat din umeri: «Este o stâncă». Şi şi-a continuat «opera», ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Doar că nu este «doar o stâncă». Este un munte pe care îl împărţim cu toţii, un peisaj pe care mii de oameni vin să îl vadă exact aşa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul e un moft de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare uşor. Muntele nu are nevoie de semnătura noastră. Are nevoie să îl lăsăm curat pentru cei care vin după noi. Hai să fim genul de oameni care iau atitudine, nu care întorc capul", scriu oficialii Salvamont Argeş.

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În final, turistul îşi termină "opera": o inimă în mijlocul căreia a scris numele Anna.

Reacţiile nu au întârziat: "Anna, ţine-ţi prostul acasă!", "Caveman. Nu înţeleg nimic oamenii ăştia din respectul pentru natură" sau "Pe principiul «este o stâncă», acestui personaj mitologic i-aş fi luat un spray şi i-aş fi desenat «inima aia» pe faimoasa lui maşină, sub pretextul: «Este o maşină… e tablă… ce are?». La genul acesta de caractere cred cu tărie că mai bine nu se făcea drum până acolo".

Un comentator a avut şi un mesaj pentru destinatara ineditei declaraţii de dragoste: "Anna, eu spun să te mai gândeşti… de asemenea sper să fie singura ta alegere nasoală!".

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Sursa: News.ro

Etichete: transfagarasan,

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