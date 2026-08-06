Cei care au simțit că nu mai pot să meargă prin arșiță s-au oprit la punctele de hidratare ca să-și tragă sufletul.

Pentru cei din vestul României a fost a 7-a zi consecutivă de căldura excesivă.

În centrul oraşului Timișoara erau la prânz, la nivelul asfaltului, peste 55 de grade Celsius.

Tânăr: "Când am venit am zis că e imposibil. Aerul devine irespirabil, nu mai poți respira."

Unul dintre punctele de prim-ajutor din Timișoara funcționează în clădirea Operei Române. Aici, cei afectați de caniculă au primit apă, voluntarii le-au măsurat tensiunea arterială și s-au putut răcori câteva minute într-un spațiu unde temperatura este menținută între 22 și 24 de grade Celsius.

Şi compania de apă a amenajat 3 puncte de hidratare în oraș.

În Nădlac, primăria a montat în centru un frigider cu apă minerală rece gratuită. La prânz un termometru amplasat în soare arata 45 de grade.

Mircea Onea, primar Nădlac: "Este un loc unde lumea se intersectează şi este un punct de trafic".

Iniţiativei i s-au alăturat şi unele magazine.

Vânzătoare: "Cât îi codul roşu afara avem şi noi un mic punct de hidratare."

În Cluj, la prânz, pe o bancă de lemn aflată la soare erau 60 grade Celsius. Primăria a montat stâlpi de răcorire pentru pietoni.

Corespondent ȘtirileProTV: "Practic, acești stâlpi pulverizează în aer particule extrem de fine de apă, iar dacă treci chiar pe lângă ei … ieși aproape complet uscat şi asta pentru că picăturile se evaporă aproape instantaneu, înainte să ajungă pe haine. Însă rămâne senzația plăcută de răcoare."

Şi fântânile arteziene din orașe au succes.

În Gorj, hectare întregi de teren de pe malul râului Gilort au fost udate de angajații Direcției de Mediu care vor să salveze 13 mii de puieți plantați aici.

În județele aflate sub cod roșu de caniculă, camioanele nu au voie să circule între orele 12 și 20 pe autostrăzi și drumurile naționale. Șoferii au fost nevoiți să aștepte în parcări.

Potrivit meteorologilor valul de canicula tine până sâmbătă, în total 9 zile. De marţi în sudul şi vestul tarii se va instala un val de aer fierbinte venit dinspre nordul Africii.

Pe de altă parte, acest episod de caniculă este întrerupt, spun meteorologii, de vijelii puternice, cu averse torențiale, în mai multe zone ale țării.

După temperaturi extreme pe care le-am îndurat în ultimele zile, vin furtunile, au anunțat meterologii. Înainte de prânz a intrat în vigoare o avertizare de vijelii puternice în aproape toată țara și este valabilă până spre miezul nopții.

În nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei și vestul Munteniei avem cod portocaliu și sunt așteptate ploi torențiale și chiar grindină.

În același timp, pentru cei din vestul țării este încă o zi de foc. Codul roșu de căldură a fost prelungit până mâine la ora 10, iar temperaturile pot ajunge până la 41 de grade Celsius. Evident, căldura resimțită este și mai mare așadar este important să vă protejați-vă de soare, să vă hidratați și să evitați deplasările pe cât puteți.

Nici restul țării nu scapă de arșiță, majoritatea județelor fiind în continuare sub cod portocaliu.

Totuși sunt și vești bune. De mâine, rămân sub cod potocaliu de caniculă doar trei județe - Arad, Timiș și Caraș-Severin.