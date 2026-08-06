„La Cernavodă, Unitatea 1 este oprită, după cum se cunoaște, din cauza nivelului scăzut în Dunăre, iar reactorul 2 de la Cernavodă funcționează în condiții normale, cu debit scăzut și nivel scăzut în aspirația pompelor, dar suntem în situație de funcționare normală, fără probleme. Nivelul Dunării a scăzut, de ieri până astăzi, cu 2 centimetri. Ca atare, ne reluăm prognoza de scădere continuă și noi considerăm că, în următoarele 5-6 zile, vom opri reactorul 2 de la Cernavodă, dacă nu luăm în considerare operațiunile care se desfășoară astăzi cu instalarea barjelor”, a declarat, joi, la Digi24, directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan.

Potrivit acestuia, dragarea și derocarea stâncii au prelungit funcționarea Unității 2 cu trei-patru zile.

„Operațiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră. Trebuie să recunoaștem că am fost plăcut surprinși de faptul că au fost două operațiuni, una de dragare și una de derocare a stâncii. Această a treia operațiune, cu barjele pe Dunăre, care se desfășoară astăzi (n. red. - joi), planificarea noastră este să ne mai aducă încă două-trei zile de funcționare. În lipsa acestei operațiuni de instalare a barjelor, după cum am spus, în cinci-șase zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de cinci-șase zile, vom vorbi de nouă-zece zile de funcționare de azi înainte”, a explicat Urjan.

Efectele intervențiilor de la Bala

Directorul CNE Cernavodă a explicat că efectele intervențiilor de la Bala nu sunt „imediate”, în condițiile în care Centrala este la aproximativ 60 de kilometri distanță și sunt necesare 24 de ore pentru ca apa să ajungă la Cernavodă, ceea ce înseamnă că doar în următoarele patru zile scufundarea barjelor mai poate influența situația Reactorului nr. 2.

„Cele 5-6 zile sunt date de mersul firesc al naturii, scăderea Dunării datorită secetei. Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore, datorită vitezei apei Dunării. Suntem la 60 de kilometri de Bala. Deci, dacă operația este astăzi, efectul e mâine. Dacă operația e mâine, efectul e poimâine. Am putea spune că mai avem patru zile la dispoziție în care putem să beneficiem de efectele instalării barjelor”, a explicat directorul centralei.

Potrivit acestuia, situația este analizată zilnic la nivel de ministere, Ministerul Energiei, Transporturilor, Apărării și se discută „foarte serios”, iar planul de joi este obținerea unei reușite în instalarea acestor barje.

Prognozele de ploi din amonte

În legătură cu prognozele de ploi din amonte, în Germania și Austria, care ar putea aduce îmbunătățiri în privința creșterii nivelului Dunării, Urjan a precizat că efectele acestor precipitații ar ajunge la Cernavodă mult mai târziu.

„Vorbim de doi-trei kilometri pe oră, deci, dacă sunt sute de kilometri, durează săptămâni până ajunge la noi efectul. Oricum, dacă prognoza se îmbunătățește și avem o prognoză pozitivă, este bine. Chiar dacă oprim reactorul, avem șansa să-l repornim și să funcționăm pe termen lung dacă prognoza va fi pozitivă. Planurile pe care le avem în acest moment conțin aceste trei operațiuni: dragarea, derocarea stâncii și instalarea barjelor la Bala. Alte măsuri nu sunt luate în considerare în momentul de față”, a mai spus Urjan.

Directorul a explicat că o eventuală oprire a Unității 2 nu ar crea dificultăți deosebite în ceea ce privește repornirea reactorului, dacă nivelul și debitul Dunării revin la valorile necesare funcționării.

„În cazul în care avem debit suficient, conform procedurilor noastre de funcționare și exploatare, repornirea unei unități nucleare nu este o problemă pentru noi. Deci, în 24-48 de ore, să zicem, suntem din nou sincronizați în sistem”, a mai spus Romeo Urjan.