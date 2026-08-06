Este concluzia celui mai recent raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), transmis de news.ro. Victimele sunt persoane vârstnice, cu comorbidități, iar cazurile au fost înregistrate în mai multe județe, inclusiv în municipiul București.

În perioada 3 iunie – 5 august, au fost raportate 10 cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 7 cazuri confirmate și 3 cazuri probabile, conform datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Cele două decese au fost înregistrate la persoane cu vârste de peste 70 de ani și cu comorbidități.

Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă și regiuni

Cazurile s-au înregistrat la următoarele grupe de vârstă: 20-29 de ani (două), 30-39 de ani (două), 40-49 de ani (unu), 50-59 de ani (unu), 60-69 de ani (unu), 70-79 de ani (două) și peste 80 de ani (unu). Cinci dintre bolnavi sunt femei, iar patru sunt din mediul urban.

Pe județe, cazurile au fost înregistrate în: Argeș (1), Botoșani (1), Cluj (1), Iași (1), Giurgiu (1), Mureș (1), Suceava (2), Harghita (1 – expunere în altă țară, dar caz atribuit județului de reședință) și municipiul București (1).

Recomandările specialiștilor

Pentru a reduce riscul de infectare, specialiștii INSP recomandă populației:

- Evitarea expunerii la țânțari prin purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;

- Utilizarea de substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor;

- Folosirea insecticidelor în locuință și în jurul acesteia;

- Montarea de plase de protecție la ferestre pentru a împiedica pătrunderea țânțarilor;

- Desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei;

- Îndepărtarea recipientelor cu apă stagnantă și a gunoiului menajer.

Virusul West Nile este o neuroinfecție care poate avea forme grave, în special la persoanele în vârstă sau cu imunitatea scăzută. Autoritățile recomandă respectarea măsurilor de prevenție, mai ales în această perioadă în care condițiile climatice favorizează înmulțirea țânțarilor.