Anunțul PSD, după decizia AUR privind suspendarea lui Nicușor Dan: ”Președintele Sorin Grindeanu a spus-o de mai multe ori”

Stiri Politice
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Deputatul PSD Mihai Ghigiu a declarat, joi, că nu vede "niciun motiv" pentru care preşedintele Nicuşor Dan ar trebui să fie suspendat din funcţie, aşa cum propun reprezentanţii AUR.

autor
Cristian Matei

Aflat la Palatul Parlamentului, Ghigiu a fost întrebat de jurnaliști dacă PSD se va alătura celor de la AUR, care au început demersurile pentru suspendarea şefului statului pe motiv că nu propune un nume de prim-ministru.

Cred că președintele Sorin Grindeanu a spus-o de mai multe ori. Suntem într-o criză guvernamentală, nu se pune problema să declanșăm o altfel de criză. Plus că, personal, eu nu văd niciun motiv pentru care, la acest moment, o astfel de inițiativă să fie justificată. Deci, Partidul Social Democrat, grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat nu susțin o astfel de inițiativă”, a declarat deputatul PSD Mihai Ghigiu. 

În opinia sa și a partidului pe care îl reprezintă, România are acum ”nevoie de stabilitate” politică

”Decizia Partidului Social Democrat este cea pe care v-am spus-o, nu susține o astfel de inițiativă. Avem nevoie de stabilitate, vorbim de agențiile de rating în această perioadă. Cred că criza guvernamentală este suficient, în acest moment ar trebui să ne concentrăm pe ieșirea din această situație. Plus, insist pe ce am spus, nu văd motive pentru care președintele ar trebui să fie suspendat.”, a mai afirmat parlamentarul social-democrat.

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AUR a lansat un site cu evoluţia ”demersului de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan”

Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, joi, că a lansat ”platforma suspeND.ro” prin care va prezenta ”stadiul demersului de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan”.

Partidul condus de George Simion susţine că Nicuşor Dan trebuie suspendat pentru că nu propune un nume de prim-ministru, aşa cum prevede Constituţia, dar și pentru că a exclus AUR de la consultările privind formarea guvernului.

"Iniţiativa are la bază încălcări repetate ale obligaţiilor constituţionale ale preşedintelui, refuzul de a-şi exercita rolul de mediator între instituţiile statului, excluderea arbitrară a principalului partid de opoziţie din consultările privind formarea Guvernului şi prelungirea fără precedent a blocajului politic prin tergiversarea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru", transmite AUR.

Ce spune Constituția despre suspendarea președintelui României

Trebuie precizat că aceasta nu este prima dată când AUR aduce în discuție posibilitatea ca Nicușor Dan să fie suspendat din funcția de președinte al României. La finalul anului 2025, AUR a cerut declanșarea procedurilor pentru suspendarea președintelui, pe care îl acuza de încălcarea Constituției și de implicarea directă în funcționarea sistemului judiciar, după ce acesta a anunțat că va organiza un referendum în rândul magistraților.

Procedura suspendării din funcție a președintelui este prevăzută în articolul 95 din Constituție.

Astfel, în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care sunt încălcate prevederile Constituției, președintele României poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, după consultarea Curții Constituționale.

Mai exact, propunerea de suspendare trebuie semnată de cel puțin o treime din numărul total al deputaților și senatorilor, adică de 155 din totalul de 465.

Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele ce i se impută.

Dacă propunerea de suspendare este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea președintelui.

Pe durata suspendării din funcție, interimatul este asigurat de persoana care ocupă a doua funcție în stat, cea de președinte al Senatului, potrivit articolului 98 din Constituție.

Ce prevede Legea referendumului

Potrivit Legii referendumului, au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

Rezultatul referendumului este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente.

Articolul 8 din Legea referendumului prevede că referendumul pentru demiterea președintelui României este obligatoriu și se stabilește prin hotărâre a Parlamentului, în condițiile prevăzute la articolul 95 din Constituție.

Cetățenii care participă la referendum au dreptul să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la întrebarea înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteți de acord cu demiterea Președintelui României?”.

Apoi, Camera Deputaților și Senatul se reunesc în ședință comună și votează suspendarea. Pentru adoptare este necesar votul majorității deputaților și senatorilor. Raportat la actuala componență de 465 parlamentari, majoritatea absolută înseamnă 233 de voturi (minimum).

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: suspendare, nicusor dan, PSD, Parlament, deputat,

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