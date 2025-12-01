(P) Bitdefender, partener exclusiv de securitate cibernetică al Scuderiei Ferrari HP

01-12-2025
bitdefender promo

Compania Bitdefender devine partenerul exclusiv de securitate cibernetică al Scuderiei Ferrari HP.

Stirileprotv

Acordul marchează continuarea unei relații începute acum trei ani și se bazează pe valori comune: performanță, excelență tehnică și inovație continuă.

„Bitdefender demonstrează că inteligența din România poate câștiga încrederea a milioane de oameni și companii din întreaga lume”, declară Ciprian Istrate, Senior Vice President, Bitdefender.

bitdefender promo

Parteneriatul dintre Bitdefender și Ferrari continuă printr-o colaborare tehnologică mai amplă și o vizibilitate sporită a brandului. Logo-ul Bitdefender apare pe elemente esențiale de siguranță ale piloților Ferrari și simbolizează angajamentul companiei pentru protecție și încredere în lumea digitală.

„Pe măsură ce mașinile și operațiunile noastre de la Ferrari devin tot mai conectate, securitatea cibernetică nu mai este doar o necesitate tehnică, ci un pilon al inovației și performanței. Ne bucurăm să continuăm colaborarea cu un partener de încredere precum Bitdefender, pentru a ne asigura că infrastructura noastră digitală este la fel de rezilientă și performantă pe cât ne dorim să fie mașinile noastre, atât pe circuit, cât și în afara lui. Împreună construim un mediu sigur care ne permite să ne depășim limitele cu încredere”, a declarat Alfonso Fuggetta, Chief Digital Transformation Officer la Ferrari.

Bitdefender este unul dintre cei mai apreciați jucători din industria globală de securitate cibernetică, cu tehnologii validate constant de testări independente și recomandate de experți pentru nivelul ridicat de protecție și fiabilitate.

Rădăcinile românești ale Bitdefender stau la baza unui brand global cu milioane de utilizatori și cu un portofoliu adoptat de companii, instituții și profesioniști din întreaga lume.

Încredere și tehnologie, împreună pentru performanță

Bitdefender a devenit partener al echipei Scuderia Ferrari în septembrie 2022. Un an mai târziu, parteneriatul s-a extins pentru integrarea soluțiilor de securitate cibernetică în operațiunile de securitate ale producătorului italian, cu scopul de a ajuta analiștii în securitate informatică de la Ferrari să valideze și să trieze mai rapid alertele, să îmbunătățească capabilitățile de threat hunting și de răspuns la incidente. Pe fondul succesului parteneriatului, Bitdefender va continua colaborarea cu Ferrari legată de soluțiile de securitate cibernetică folosite de echipă.

Prelungirea parteneriatului susține platforma de brand „Inteligență din România”, prin care Bitdefender își propune să sublinieze cum originile sale au contribuit la succesul global al companiei și la avantajele unice care o diferențiază: inovația și excelența tehnologică recunoscută în întreaga lume.

