(P) Aquatique a fost votată din nou „Cea mai bună apă minerală plată pentru copii”

Advertoriale
20-11-2025 | 19:44
×
Codul embed a fost copiat

Forbes Kids și D&D Research au realizat un studiu amplu privind opinia mamelor despre cele mai de încredere produse pentru copii.

autor
Stirileprotv

Eșantionul este unul reprezentativ pentru spectrul național, cuprinde 1.015 mame care au cel puțin un copil cu vârsta până în 5 ani, cu domiciliul în 20 de orașe cu peste 100.000 de locuitori. Mamelor li s-a cerut să precizeze ce apă minerală plată cumpără pentru copiii lor, să numească marca de apă în care au încredere, care este cea mai sigură, și să denumească brandul de apă cu cel mai înalt nivel de calitate. Aquatique a obținut cel mai mare punctaj la toate aceste criterii, obținând prima poziție la categoria “apă minerală plată pentru copii”.

Suntem onorați și bucuroși că și anul acesta mamele au votat Aquatique ca fiind cea mai bună apă pentru copii. Am lansat pe piață apa oligominerală naturală Aquatique în anul 2007, iar de atunci am comunicat constant beneficiile pe care le are pentru prepararea hranei bebelușilor, pentru hipertensivi, pentru persoane care țin diete fără sare… Aceste beneficii se datorează conținutului extrem de redus în sodiu și redus în minerale. Calitățile intrinseci ale apei Aquatique precum și politica de promovare au dus la un rezultat frumos, Aquatique situându-se pe primul loc la categoria apă minerală plată pentru copii”, a declarat Mihaela Drăghici, Director PR Romaqua Group.

Apa oligominerală naturală Aquatique îşi are izvorul în inima munţilor Carpați, la o altitudine de 1.100 de metri, în zona protejată Parcul Natural Bucegi, rezervaţia naturală Abruptul Prahovean. Are o compoziție echilibrată și o mineralizare redusă de 100 mg/l, un conținut extrem de scăzut în sodiu de numai 0,72 mg/l și un pH de 7,9.

Aquatique, apa cea mai bună pentru copii:

* Poate fi consumată zilnic, astfel încât să asigure un nivel optim de hidratare, deoarece are un conținut redus de săruri minerale;

Citește și
p
(P) Ai ochi pentru detalii și fler pentru strategie? Ia parte la jocul trădării și fii premiat de Trădătorii și UNIBET

* Este microbiologic pură, putând fi folosită ca atare, fără a mai necesita fierbere și răcire în prealabil;

* Are un conținut extrem de redus în sodiu, doar 0,72 mg/l, fiind recomandată în alimentația bebelușilor și în dietele fără sare ale adulților și copiilor;

* Conține o cantitate extrem de redusă în nitrați și sulfați, elemente nerecomandate pentru copii;

* Este o apă ușor bazică, valoarea pH-ului fiind de 7,9.

În urma efectuării unui studiu clinic, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului atestă faptul că apa oligominerală naturală Aquatique corespunde pentru prepararea alimentelor destinate sugarului. De asemenea, și Societatea Română de Pediatrie confirmă faptul că apa oligominerală Aquatique poate fi folosită ca atare sau pentru pregătirea hranei bebelușilor și copiilor.

Sursa:

Etichete: advertorial,

Dată publicare: 20-11-2025 19:43

Articol recomandat de sport.ro
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Ai ochi pentru detalii și fler pentru strategie? Ia parte la jocul trădării și fii premiat de Trădătorii și UNIBET
Advertoriale
(P) Ai ochi pentru detalii și fler pentru strategie? Ia parte la jocul trădării și fii premiat de Trădătorii și UNIBET

Ești genul care observă tot, chiar și cele mai mici detalii? Îți place să testezi limitele intuiției și să pui strategia pe primul loc? Atunci concursul Trădătorii x Unibet este exact provocarea pe care o cauți!  

(P) Tehnologie cu grijă pentru viitor. SmartThings transformă locuința într-un spațiu sustenabil și eficient
Advertoriale
(P) Tehnologie cu grijă pentru viitor. SmartThings transformă locuința într-un spațiu sustenabil și eficient

Noiembrie aduce, inevitabil, momentul în care privim spre finalul anului cu o dorință comună: să găsim mai mult echilibru între ritmul alert al vieții moderne și nevoia de a trăi responsabil.

(P) Sustainable Futures 2025: Peste 25.000 de IMM-uri învață modele de afaceri sustenabile
Advertoriale
(P) Sustainable Futures 2025: Peste 25.000 de IMM-uri învață modele de afaceri sustenabile

Săptămâna aceasta s-a încheiat ediția 2025 a proiectului Sustainable Futures, platforma dedicată IMM-urilor și ONG-urilor interesate de implementarea unor modele de afaceri sustenabile.

Recomandări
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un
Stiri externe
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune.  

Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO
Stiri Justitie
Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară, sub escortă, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au fost trimiși în judecată, în septembrie, alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis
Stiri Justitie
Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Noiembrie 2025

51:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28