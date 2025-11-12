(P) Amazon în ING Bazar: economii reale în Home’Bank

Advertoriale
12-11-2025 | 13:28
p

Amazon intră în ING Bazar și aduce economii reale, chiar în vârful sezonului de cumpărături.

autor
Stirileprotv

Clienții ING care accesează www.amazon.de, prin aplicația Home’Bank, primesc între 3% și 8% cashback, în funcție de categoria produselor, un avantaj disponibil în exclusivitate în Bazar.

Cum beneficiezi de oferta Amazon din ING Bazar

Totul este cât se poate de simplu: deschizi Home’Bank, intri în secțiunea Bazar, alegi Amazon, comanzi ca de obicei, iar valoarea cashback-ului se înregistrează apoi în contul tău. Condiția esențială este ca sesiunea de cumpărături să pornească din Home’Bank, iar coșul de cumpărături să fie gol la start. În rest, te bucuri de aceeași navigare familiară pe amazon.de și de un plus de bani întorși la fiecare achiziție.

Procentele sunt atractive și acoperă cele mai populare liste de cumpărături ale sezonului, de la cadouri la obiecte utile pentru casă: 8% pentru fashion și accesorii, încălțăminte, genți și portofele; 5% pentru beauty, bijuterii, decorațiuni, mobilă și bricolaj; 4% pentru cărți, igienă personală și instrumente muzicale; 3% pentru electronice și electrocasnice, produse pentru casă, grădină și terasă, dar și pentru jocuri și jucării.

Un bonus important pentru vânătorii de oferte: cashback-ul din ING Bazar se poate cumula cu promoțiile Amazon de Black Friday din 28 noiembrie, ceea ce oferă avantaje suplimentare în zilele cu cele mai mari reduceri ale anului.

Citește și
ASUS promo
(P) ProArt P16 (H7606): partenerul tău creativ asistat de Inteligența Artificială

Pentru cei care își construiesc „lista de dorințe”, înseamnă mai multă flexibilitate în buget și economii reale la produse pe care oricum intenționau să le achiziționeze.

Dacă vrei să prinzi cele mai bune oferte de pe Amazon, pregătirea face diferența: alcătuiește din timp o listă de dorințe și salvează produsele ca să le urmărești ușor, setează alerte sau verifică istoricul prețurilor cu instrumente dedicate, citește recenziile recente și verifică politica de retur. Iar pentru un plus de eficiență în buget, pornește sesiunea din Home’Bank înainte să cumperi: astfel activezi cashback-ul din ING Bazar și obții mai mult din aceeași achiziție.

Oferte de la zeci de comercianţi, parteneri ING Bazar

Lansat în 2015, ING Bazar este platforma digitală de cumpărături integrată în Home’Bank, care reunește în prezent oferte de la peste 180 de comercianți şi o mulţime de categorii de produse. Când plătești cu cardul ING la partenerii înscriși, primești înapoi un procent din valoarea tranzacției, sub formă de cashback. Ca să beneficiezi de oferte, deschizi Home’Bank, intri în meniul Produse și accesezi ING Bazar. Acolo navighezi printre propuneri și le rezervi pe cele care ți se potrivesc, apoi comanzi online sau mergi în magazinul partener unde ai făcut rezervarea și plătești cu cardul ING. După finalizarea plății, cashback-ul aferent se înregistrează automat și ajunge direct în contul tău curent.

Fă-ți lista pe amazon.de, apoi intră în ING Bazar ca să-ți activezi cashback-ul.

Sursa:

Etichete: advertorial,

Dată publicare: 12-11-2025 13:28

Articol recomandat de sport.ro
Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!
Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) ProArt P16 (H7606): partenerul tău creativ asistat de Inteligența Artificială
Advertoriale
(P) ProArt P16 (H7606): partenerul tău creativ asistat de Inteligența Artificială

Descoperă ProArt P16 (H7606), laptopul care reimaginează felul în care îți transpui ideile creative în realitate, indiferent unde te prinde inspirația. Echipat cu tehnologia AMD Ryzen™

(P) 2 camere sau 4 camere pentru supravegherea casei
Advertoriale
(P) 2 camere sau 4 camere pentru supravegherea casei

Piața sistemelor de supraveghere pentru locuințe a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, datorită preocupărilor tot mai mari legate de securitate.

(P) Bitdefender expune monopostul de Formula 1 Ferrari la Băneasa Shopping City
Advertoriale
(P) Bitdefender expune monopostul de Formula 1 Ferrari la Băneasa Shopping City

Compania Bitdefender devine partenerul exclusiv de securitate cibernetică al Scuderiei Ferrari.Unite de pasiunea pentru performanță și excelență tehnologică, cele două branduri marchează o nouă etapă a parteneriatului început acum trei ani.

Recomandări
Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției
Stiri Politice
Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor.

Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a amânat, miercuri, pentru 25 noiembrie, dezbaterile cu privire la sesizările depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Sorin Grindeanu: Suntem la mâna CSM. Dacă nu adoptăm rapid reforma pensiilor magistraților, pierdem 231 de milioane de euro
Interviurile Stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: Suntem la mâna CSM. Dacă nu adoptăm rapid reforma pensiilor magistraților, pierdem 231 de milioane de euro

Coaliția de guvernământ este “la mâna CSM” în problema pensiilor magistraților, și există riscul ca România să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, dacă instituția nu va emite la timp avizul pe această temă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28