(P) Amazon în ING Bazar: economii reale în Home’Bank

Clienții ING care accesează www.amazon.de, prin aplicația Home’Bank, primesc între 3% și 8% cashback, în funcție de categoria produselor, un avantaj disponibil în exclusivitate în Bazar.

Cum beneficiezi de oferta Amazon din ING Bazar

Totul este cât se poate de simplu: deschizi Home’Bank, intri în secțiunea Bazar, alegi Amazon, comanzi ca de obicei, iar valoarea cashback-ului se înregistrează apoi în contul tău. Condiția esențială este ca sesiunea de cumpărături să pornească din Home’Bank, iar coșul de cumpărături să fie gol la start. În rest, te bucuri de aceeași navigare familiară pe amazon.de și de un plus de bani întorși la fiecare achiziție.

Procentele sunt atractive și acoperă cele mai populare liste de cumpărături ale sezonului, de la cadouri la obiecte utile pentru casă: 8% pentru fashion și accesorii, încălțăminte, genți și portofele; 5% pentru beauty, bijuterii, decorațiuni, mobilă și bricolaj; 4% pentru cărți, igienă personală și instrumente muzicale; 3% pentru electronice și electrocasnice, produse pentru casă, grădină și terasă, dar și pentru jocuri și jucării.

Un bonus important pentru vânătorii de oferte: cashback-ul din ING Bazar se poate cumula cu promoțiile Amazon de Black Friday din 28 noiembrie, ceea ce oferă avantaje suplimentare în zilele cu cele mai mari reduceri ale anului.

Pentru cei care își construiesc „lista de dorințe”, înseamnă mai multă flexibilitate în buget și economii reale la produse pe care oricum intenționau să le achiziționeze.

Dacă vrei să prinzi cele mai bune oferte de pe Amazon, pregătirea face diferența: alcătuiește din timp o listă de dorințe și salvează produsele ca să le urmărești ușor, setează alerte sau verifică istoricul prețurilor cu instrumente dedicate, citește recenziile recente și verifică politica de retur. Iar pentru un plus de eficiență în buget, pornește sesiunea din Home’Bank înainte să cumperi: astfel activezi cashback-ul din ING Bazar și obții mai mult din aceeași achiziție.

Oferte de la zeci de comercianţi, parteneri ING Bazar

Lansat în 2015, ING Bazar este platforma digitală de cumpărături integrată în Home’Bank, care reunește în prezent oferte de la peste 180 de comercianți şi o mulţime de categorii de produse. Când plătești cu cardul ING la partenerii înscriși, primești înapoi un procent din valoarea tranzacției, sub formă de cashback. Ca să beneficiezi de oferte, deschizi Home’Bank, intri în meniul Produse și accesezi ING Bazar. Acolo navighezi printre propuneri și le rezervi pe cele care ți se potrivesc, apoi comanzi online sau mergi în magazinul partener unde ai făcut rezervarea și plătești cu cardul ING. După finalizarea plății, cashback-ul aferent se înregistrează automat și ajunge direct în contul tău curent.

Fă-ți lista pe amazon.de, apoi intră în ING Bazar ca să-ți activezi cashback-ul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: , Dată publicare: 12-11-2025 13:28



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.