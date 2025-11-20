(P) Ai ochi pentru detalii și fler pentru strategie? Ia parte la jocul trădării și fii premiat de Trădătorii și UNIBET

Ești genul care observă tot, chiar și cele mai mici detalii? Îți place să testezi limitele intuiției și să pui strategia pe primul loc? Atunci concursul Trădătorii x Unibet este exact provocarea pe care o cauți!  

Inspirat din show-ul fenomen „Trădătorii”, acest joc online aduce suspansul, atenția la detalii și adrenalina direct pe ecranul tău – iar la final te poți alege cu premii spectaculoase!

Cum funcționează jocul

Tot ce trebuie să faci este să găsești elementul cu punctaj ascuns din planșa de joc. De fiecare dată când găsești elementul corect, primești 10 puncte.

Fiecare rundă durează 1 minut, iar tu ai la dispoziție 3 încercări pe zi (folosind aceeași adresă de e-mail). Așa că fii rapid, atent și joacă strategic – pentru că fiecare punct contează!

Cum se acordă premiile

La finalul fiecărei săptămâni de concurs, cei mai buni 10 jucători sunt recompensați:

  • Locurile 1–5 → câte un voucher evoMAG de 500 lei
  • Locurile 6–10 → câte un voucher evoMAG de 250 lei

Clasamentul se actualizează săptămânal, în funcție de punctele acumulate, așa că ai mereu o nouă șansă să urci în top!

Premiul cel mare

La finalul campaniei, utilizatorul cu cel mai mare punctaj total pe întreaga durată a concursului va fi încoronat marele câștigător și va primi un PlayStation 5 – perfect pentru a-ți continua misiunile de strategie într-un nou univers digital.

Intră acum în jocul trădării, dovedește că ai ochi de detectiv și minte de strateg și poți fi următorul mare câștigător! Joacă, descoperă și câștigă alături de Trădătorii și Unibet!

Participă acum și intră în jocul trădării!

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

