În Dobrogea și Bărăgan se adună câțiva nori în prima parte a zilei, dar nu sunt anunțate ploi. Cerul se înseninează mai târziu, iar temperaturile urcă până la 28 de grade în Bărăgan. Pe litoral găsim valori mai modeste, în jur de 23 de grade în stațiunile din sud.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o zi de toamnă blândă, cu soare, câțiva nori dimineața și un vânt destul de liniștit. Temperaturile, un pic mai ridicate decât cele de luni, ajung pe la 27 de grade.

Vremea se mai încălzește și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Și pe aici se ating valori de 27 de grade, după ce ieri au fost cel mult 24. Dimineața sunt ceva condiții de ceață, dar cerul se înseninează mai târziu.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș este răcoare la începutul zilei. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera. Temperaturile cresc ușor și în această zonă. Vor fi 28 de grade pe la amiază.

Încălzirea vremii se simte și în vestul României. Cerul se păstrează curat toată ziua, iar în Banat se ating cele mai mari valori din țară, de 32 de grade. Mâine, în Câmpia de Vest o să fie caniculă și se vor înregistra 35 de grade.

În Transilvania avem o dimineață cam rece, mai ales în depresiuni. Pe aici a apărut și un pic de ceață. Atmosfera se încălzește simțitor după orele prânzului. Se face mai cald decât ar fi normal la această dată. În vestul provinciei sunt anunțate 28 de grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia norii apar trecător în prima parte a zilei, dar nu vorbim deloc despre ploi. Vântul rămâne domol, iar temperaturile urcă până la 30, poate 31 de grade.

Vreme frumoasă găsim și în ținuturile sudice, iar după prânz se face destul de cald. În Lunca Dunării se vor înregistra în jur de 30 de grade.

Vremea în București

În București, avem tot vreme frumoasă, câțiva nori în prima parte a zilei și cer senin mai târziu. Se mai încălzește puțin față de luni. Temperatura urcă până la 30 de grade.

Miercuri atmosfera se menține însorită toată ziua, iar maxima ajunge din nou la 30 de grade. Miercuri-noapte se vor înregistra vreo 16 grade.

Nici joi nu prea vedem norii și se face mai cald. Amiaza aduce atmosferă de vară, un pic de vânt și 31 de grade în termometre.

Vineri rămânem cu vremea călduroasă. Se ating tot 31 de grade. Vântul devine ceva mai insistent. Apar și ceva înnorări, dar e puțin probabil să plouă.

Vremea la munte

La munte, ziua de marți începe cu temperaturi destul de scăzute și câțiva nori în masivele sudice. Apoi se înseninează peste tot. Atmosfera devine foarte plăcută și se mai încălzește față de luni.

Miercuri temperaturile continuă să crească și depășesc valorile normale pentru această perioadă. O să fie soare toată ziua, dar vântul o să bată ceva mai tare în Meridionali și în Carpații de Curbură. O să atingă viteze de 60 km/h.

Vremea rămâne caldă și joi. Atmosfera devine instabilă în masivele vestice, pe unde se adună norii și apar averse cu descărcări electrice.

Vineri se face mai răcoare. Avem vreme schimbătoare. Se înnorează și o să plouă din când în când. Vântul se intensifică în aproape toată zona montană.

Vremea la mare

Pe litoral, găsim soare, vreme bună, dar și ceva înnorări din când în când. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile ajung la valori agreabile, de 26 de grade. Apa mării are în jur de 23 de grade.

Miercuri e posibil să fie ceață la începutul zilei. Apoi se înseninează complet și o să avem o amiază foarte plăcută, cu maxime cuprinse între 24 și 26 de grade.

Atmosfera se menține însorită și joi. Temperaturile ajung din nou la 26 de grade, dar vântul devine mai insistent. O să bată cu 45 km/h.

Vineri avem tot vreme frumoasă și condiții foarte bune de plajă: cer senin, briză plăcută și 25...26 de grade prin stațiuni. Dimineața și noaptea apar ceva condiții de ceață.