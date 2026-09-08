Un bloc de apartamente cu cinci etaje și unul cu trei etaje au fost avariate de resturi, a declarat Administrația Militară din Kiev. În acest timp, Polonia vecină și-a activat aviația militară pentru a-și proteja spațiul aerian, transmite Reuters.

Atacurile au fost reluate după ce emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au plecat duminică, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Emisarii lui Trump au sosit de la discuțiile de la Moscova, unde Kremlinul a declarat că nu exclude reluarea negocierilor trilaterale.

Administraţia militară a capitalei a raportat un atac cu rachete şi a invitat locuitorii să meargă în adăposturi, subliniind că „apărarea aeriană este activată". Potrivit autorităţilor, au fost lovite clădiri chiar în Kiev, precum şi în districtele Borîspil şi Fastiv din suburbii. Un jurnalist al AFP a văzut dâre de fum, precum flăcările unui incendiu.Acest atac rusesc este primul care vizează Kievul în ultimele trei nopţi, după expirarea unui armistiţiu reciproc anunţat de Moscova şi Kiev pe durata vizitei emisarilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner în cele două oraşe.

Agenţia de stat rusă Tass a confirmat, de asemenea, că „moratoriul de trei zile asupra atacurilor împotriva Kievului, instituit cu ocazia vizitei negociatorilor americani în Ucraina, s-a încheiat". Mai multe bloguri ucrainene specializate consideraseră probabil un atac rusesc masiv cu rachete de diferite tipuri asupra Kievului la expirarea armistiţiului, raportând în special repoziţionarea unor bombardiere în acest scop de către armata rusă.

Steve Witkoff a estimat luni că turneul său a permis „progrese substanţiale" în vederea organizării de discuţii tripartite pentru a pune capăt conflictului declanşat de invazia rusă în februarie 2022. „Preşedintele Trump lucrează din greu pentru a opri măcelul şi a acţiona în sensul unei păci durabile", a dat el asigurări pe X.

De cealată parte, în Rusia, dronele ucrainene au avariat infrastructura civilă și au rănit oameni în orașul Saratov, de pe malul Volgăi, la aproximativ 730 km sud-est de Moscova, potrivit guvernatorului regional. Zona găzduiește o mare rafinărie de petrol Rosneft și alte instalații industriale și militare.