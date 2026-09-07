Scandal în SUA, după ce Trump a prezentat noile uniforme ale Forțelor Spațiale, care seamănă izbitor cu cele naziste

Noile uniforme ale Forțelor Spațiale americane, prezentate de Donald Trump, au stârnit scandal în SUA, după ce oamenii au sesizat imediat asemănarea izbitoare cu uniformele naziste.

Noile uniforme ale Forţelor Spaţiale americane, prezentate de către preşedintele american Donald Trump în weekend pe platforma sa Truth Social, provoacă un scandal în Statele Unite, unde sunt considerate ca amintind de estetica nazistă, după ce Casa Albă a postat pe reţele de socializare jocuri video îngreţoşătoare, comentează HuffPost, citat de News.ro. Designul uniformelor este ”inspirat de rigoarea şi funcţionalitatea uniformei «Starship Troopers», modernizat pentru gardienii spaţiului”, se arată în descrierea acestora, şi evidenţiază ”negrul satinat”.

This is beyond parody! Sure looks like Trump's promoting Nazi SS Uniforms.🫢 pic.twitter.com/2TZKu5CLSD — Jürgen .. 🌎❤️ (@Jurgen80048425) September 6, 2026

Însă numeroşi navigatori pe Internet semnalează estetica nazistă a acestor uniforme. ”Depăşeşte parodia! Desigur că arată ca un Trump care promovează uniforme ale SS-ului nazist”, analizează un comentator pe X, care examinează uniforma, alcătuită, între altele, dintr-o cască cu vizieră şi cizme de piele. Paleta de culori aleasă, care oscilează între gri şi negru, evocă, de asemenea, uniformele fasciste. ”Nimic aici nu pare să aibă vreo legătură cu spaţiul, dar chiar seamănă cu o uniformă nazistă”, a scris altă comentatoare. Alţi internauţi îşi exprimă uimirea faţă de filmul ales să inspire aceste uniforme.

There’s nothing about this that looks like it has to do with Space,but it does look like a Nazi uniform. Trump is actively competing with Hitler in everything he does. pic.twitter.com/NsWun1ckw6 — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) September 7, 2026

Filmul citat de către Donald Trump nu este tocmai anodin, odată ce trimite la regimul nazist, scrie presa britanică. Forțele Spațiale americane, lansate de Trump în 2019 ”Starship Troopers”, lansat în 1997, pune în scenă o lume în care Terra este guvernată de un regim fascist care înfruntă o armată de arahnide venite din cer. Acest lungmetraj SF a fost prezentat de către regizorul său, Paul Verhoeven, drept o viziune ”ironică” a unei ”utopii fasciste”. ”Am decis să fac un film despre fascişti care nu-şi dau seama de fascismul lor”, declara el cotidianului The Guardian în 2022, precizând că filmul era exact ”despre politica americană”. Se poate face, de asemenea, o paralelă între aceste uniforme şi cele ale ofiţerilor imperiului Galactic din saga ”Star Wars”, alt univers fictiv care denunţă totalitarismele şi mai ales Germania nazistă prin personajele sale negative. Noile uniforme ale Forţelor Spaţiale americane sunt mult diferite de cele dinainte, de culoarea belumarin, caracterizate printr-o tunică mai amplă, cu şase nasturi în diagonală. Forţa Spaţială a lui Donald Trump a fost lansată în 2019.

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