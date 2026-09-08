Grecia, Bulgaria și România vor fi conectate printr-un coridor modernizat pe ruta Salonic–Sofia–București, care va asigura o nouă legătură terestră între Marea Egee și Marea Neagră, relatează Marica.bg.

Proiectul are un orizont de realizare de 15 ani și a fost definit drept un megaproiect strategic de către comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas. Acesta a prezentat ideea în cadrul celei de-a 90-a ediții a Târgului Internațional de la Salonic.

În spatele planului ambițios nu se află doar îmbunătățirea drumurilor și a căilor ferate, ci construirea unei noi axe de transport care ar putea schimba modul în care oamenii și mărfurile circulă între Europa de Sud, Europa Centrală și Europa de Est.

Bulgaria, în centrul proiectului

Se prevede ca acest coridor să pornească din Salonic, să treacă prin Sofia și să ajungă la București. Din capitala României, legătura de transport va continua spre vest, către Europa Centrală și de Vest, iar spre est, către Moldova și Ucraina.

Astfel, va fi creată o rută terestră alternativă între Marea Egee și Marea Neagră. Acest lucru are și o importanță strategică, deoarece transportul nu va depinde exclusiv de rutele maritime prin Bosfor și Dardanele.

În această configurație, Bulgaria ocupă o poziție-cheie. Țara devine legătura dintre porturile grecești de la Marea Egee, România și rețeaua europeană de transport în sens mai larg.

Calea ferată primește finanțare semnificativă

O parte a proiectului are deja finanțare europeană asigurată. Pentru modernizarea tronsonului feroviar Alexandroupoli–Pythio, cu o lungime de 68,3 kilometri, au fost alocate 277 de milioane de euro prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

Pentru celelalte tronsoane, în următoarele luni sunt așteptate anunțuri privind sursele concrete de finanțare. Fondurile vor proveni atât din surse europene, cât și naționale.

Tocmai infrastructura feroviară reprezintă unul dintre elementele-cheie ale viitorului coridor, deoarece obiectivul este creșterea capacității pentru transportul de mărfuri și pasageri și crearea unor conexiuni mai rapide și mai fiabile între statele participante.

Țările care au dat deja undă verde

Grecia, Bulgaria și România au făcut deja un pas important către realizarea proiectului. Cele trei țări au semnat un memorandum privind cooperarea transfrontalieră și coordonarea în dezvoltarea infrastructurii.

Se așteaptă ca noua axă de transport să reducă timpul de transport, să îmbunătățească siguranța și să stimuleze transportul de mărfuri și de pasageri.

Beneficiile nu se limitează doar la transport. O conectivitate mai bună poate atrage investiții în logistică, industrie, sectorul feroviar și turism, facilitând în același timp circulația oamenilor și a mărfurilor în regiune.

Proiectul face parte din rețeaua transeuropeană de transport TEN-T și se înscrie pe direcția Marea Baltică–Marea Neagră–Marea Egee.

Acest lucru plasează traseul într-un context european mult mai larg. În loc să fie doar o legătură regională între trei țări, coridorul ar putea deveni parte a unei rețele care conectează Europa de Sud cu Europa Centrală și de Est.

Salonic va avea o importanță deosebită în această configurație. Potrivit lui Tzitzikostas, orașul se poate transforma într-una dintre porțile sudice către piața europeană de transport, în timp ce Bulgaria va juca rolul de punte terestră către România și restul continentului.

Noua infrastructură nu va fi destinată exclusiv transporturilor comerciale și călătoriilor.

O parte a acesteia va fi adaptată și pentru intervenții rapide în situații de urgență. Acest lucru adaugă o nouă dimensiune proiectului, pe fondul schimbării mediului de securitate din Europa.

Posibilitatea de a deplasa mai rapid oameni, echipamente și mărfuri între regiunile sudice și estice ale continentului devine treptat un factor strategic în planificarea infrastructurii europene.

15 ani până la o nouă hartă a transporturilor

Mai este un drum lung până când întregul coridor va deveni realitate. Orizontul de implementare este de 15 ani, iar în următoarele luni sunt așteptate decizii privind finanțarea celorlalte tronsoane importante.

Dacă proiectul va fi realizat la amploarea planificată, Salonic, Sofia și București vor fi conectate într-una dintre cele mai importante axe noi de transport din regiune.

Iar acest lucru ar putea schimba nu doar modul în care sunt transportate mărfurile și circulă pasagerii, ci și greutatea economică a întregii Peninsule Balcanice.

Marea Egee și Marea Neagră vor fi conectate printr-o nouă rută terestră, iar Bulgaria se va afla chiar în inima acestei legături.