Doi turiști slovaci au căzut cu motocicleta în râpă pe Transfăgărășan. Au ieșit de pe șosea să se uite la peisaj

Stiri Diverse
14-08-2025 | 10:03
×
Codul embed a fost copiat

Doi turiști din Slovacia au trăit sperietura vieții pe Transfăgărășan. Bărbatul de 60 de ani și soția sa, în vârstă de 59 de ani, au căzut cu motocicleta într-o râpă la coada barajului Vidraru.

autor
Natașa Paraschiv

Motivul? Soțul care conducea motocicleta s-a lăsat fascinat de peisaj și a ieșit de pe șosea.

Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru a-i prelua pe cei doi, care au ajuns apoi pe mâinile medicilor. Turiștii au scăpat cu viață, dar și cu multe răni.

Sursa: Pro TV

Etichete: vidraru, accident motocicleta,

Dată publicare: 14-08-2025 10:03

Articol recomandat de sport.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Citește și...
Imagini inedite cu un râs surprinse în Parcul Național Semenic din județul Caraș-Severin. VIDEO
Stiri Diverse
Imagini inedite cu un râs surprinse în Parcul Național Semenic din județul Caraș-Severin. VIDEO

Un râs a fost surprins de camerele de monitorizare montate în Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului, imaginile fiind distribuite joi de către Romsilva.

MAE cere companiilor românești să se implice în reconstrucția Ucrainei: ”Participați la licitații și investiții”
Stiri Diverse
MAE cere companiilor românești să se implice în reconstrucția Ucrainei: ”Participați la licitații și investiții”

MAE cere companiilor românești să se înscrie la licitații și să participe la investițiile care se fac în Ucraina, pentru a se implica astfel în reconstrucția țării vecine distruse de invazia rusă.

La ce temperatură să ții aerul condiționat pe caniculă. Secretul pe care puțini români îl știu și riscurile la care se expun
Stiri Diverse
La ce temperatură să ții aerul condiționat pe caniculă. Secretul pe care puțini români îl știu și riscurile la care se expun

Pe timpul verii, alegerea temperaturii corecte pentru aerul condiționat poate face diferența între confort și probleme de sănătate. Setările nepotrivite pot afecta atât eficiența aparatului, cât și organismul.

Recomandări
Economia României a crescut cu 1,2% în T2. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune
Stiri Economice
Economia României a crescut cu 1,2% în T2. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune

PIB-ul a crescut cu 1,2% în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, arată datele INS. Economia a crescut cu 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi de 2,1% pe seria ajustată sezonier.

Teritoriile ucrainene pe care le-ar vrea Putin în schimbul păcii. „Rusia nu va renunţa la aceste două regiuni”
Stiri externe
Teritoriile ucrainene pe care le-ar vrea Putin în schimbul păcii. „Rusia nu va renunţa la aceste două regiuni”

Deși Donald Trump a propus un schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, este neclar cum ar putea deveni acest plan realitate. În prezent, Moscova controlează 20% din teritoriul statului vecin, asta în timp ce Kievul a pierdut zonele cucerite din Kursk.

Incendiu minor la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate
Stiri actuale
Incendiu minor la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate

Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 August 2025

45:52

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12