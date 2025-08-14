Doi turiști slovaci au căzut cu motocicleta în râpă pe Transfăgărășan. Au ieșit de pe șosea să se uite la peisaj
Doi turiști din Slovacia au trăit sperietura vieții pe Transfăgărășan. Bărbatul de 60 de ani și soția sa, în vârstă de 59 de ani, au căzut cu motocicleta într-o râpă la coada barajului Vidraru.
Motivul? Soțul care conducea motocicleta s-a lăsat fascinat de peisaj și a ieșit de pe șosea.
Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru a-i prelua pe cei doi, care au ajuns apoi pe mâinile medicilor. Turiștii au scăpat cu viață, dar și cu multe răni.
Sursa: Pro TV
14-08-2025 10:03