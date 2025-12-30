Doi profesori din Galați au primit mită de la studenți în schimbul promovării examenului de rezidențiat. DNA a intrat pe fir

Doi profesori de la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru că au primit bani şi bunuri de la mai mulţi studenţi pentru ca ei să promoveze examenul de rezidenţiat, specializarea Farmacie generală.

Candidaţii au fost lăsaţi de către membrii comisiei de examen să folosească telefoane mobile, smartwatch-uri şi notiţte pentru rezolvarea subiectelor de examen, aşa încât toţi cei care au dat bani şi bunuri au fost declaraţi admişi, cu medii peste 8.

În acest dosar sunt cercetate alte peste 20 de persoane. Cei mai mulţi anchetaţi sunt candidaţi la examenul de rezidenţiat.

DNA a anunţat, marţi, că procurorii din Galaşi ai direcţiei au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a Olimpiei Dumitriu Buzia, profesor universitar doctor în cadrul Universităţii ”Dunărea de Jos” Galaţi - Facultatea de Medicină şi Farmacie, preşedinte al comisiei de examinare pentru obţinerea titlului de farmacist specialist şi coordonator al grupei de rezidenţiat în specializarea Farmacie Generală, pentru luare de mită şi folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii nedestinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, săvârşită în scopul obţinerii de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

De asemenea, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, Silvia Robu, profesor universitar doctor în cadrul Universităţii ”Dunărea de Jos” Galaţi - Facultatea de Medicină şi Farmacie şi membru al comisiei de examinare, Fănică Bălănescu, asistent universitar în cadrul Universităţii ”Dunărea de Jos” Galaţi - Facultatea de Medicină şi Farmacie şi secretar al comisiei de examinare respective, pentru luare de mită, o persoană fără calitate specială, pentru complicitate la luare de mită şi Florina Bonifate, asistent universitar la aceeaşi instituţie şi preşedinte al Colegiului Farmaciştilor Galaţi, studentă candidată la examenul de rezidenţiat, pentru două infracţiuni de dare de mită.

Douăzeci de studenți, trimiși în judecată de procurori

Totodată, procurorii anticorupţie au trimis în judecată 20 de studenţi, candidaţi la examenul de rezidenţiat, pentru dare de mită, respectiv dare de mită în formă continuată.

DNA a precizat că alţi şapte studenţi, candidaţi la examenul de rezidenţiat, au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, pentru dare de mită, dare de mită în formă continuată, complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii nedestinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

”În contextul examenului de rezidenţiat ce urma să se desfăşoare în luna noiembrie 2024, inculpata Dumitriu Buzia Olimpia, în calităţile menţionate, ar fi acceptat la data de 10 octombrie 2024, promisiunea oferirii sumei de 9.200 de euro de la o rezidentă farmacistă şi candidată la examen, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, facilitând candidaţilor înscrişi la examen promovarea în mod fraudulos, respectiv obţinerea titlului de specialist farmacist, prin remiterea subiectelor de examen. În acest sens, la data de 15 octombrie 2024, inculpata Dumitriu Buzia Olimpia ar fi furnizat în avans, aceleiaşi rezidente candidate la examen, subiectele, pentru a le distribui celorlalţi rezidenţi care ar fi oferit bani în scopul fraudării examenului, în condiţiile în care aceste informaţii nu erau destinate publicităţii la acea dată”, au afirmat procurorii anticorupţie.

De asemenea, DNA a menţionat că la data de 31 octombrie 2024 Silvia Robu ar fi primit în mod direct de la o persoană un set de bijuterii din aur în valoare de 6.209,90 lei, cunoscând că acestea provin de la candidaţii înscrişi la examenul de rezidenţiat, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu, pentru ca aceasta să le faciliteze rezidenţilor candidaţi promovarea frauduloasă a examenului respectiv şi obţinerea titlului de farmacist specialist în Farmacie Generală.

”Totodată, în acelaşi context, în data de 07 noiembrie 2024, inculpatul Bălănescu Fănică ar fi primit de la unul dintre ceilalţi inculpaţi, din partea candidaţilor înscrişi la examenul respectiv, suma de 1.000 de lei şi alte bunuri. Astfel, la data de 08 noiembrie 2024, a avut loc examenul de rezidenţiat pentru specializarea Farmacie Generală în cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, la care au participat 29 de rezidenţi farmacişti între care şi rezidenta farmacistă menţionată anterior, toţi fiind declaraţi admişi, cu medii peste 8”, a mai transmis sursa citată.

Procurorii anticorupţie au mai stabilit că, în timpul desfăşurării examenului, candidaţii rezidenţi ar fi fost lăsaţi de către membrii comisiei de examen să utilizeze surse de informare (telefoane mobile, smartwatch-uri şi notiţe în format scris) pentru rezolvarea subiectelor de examen.

”În aceste condiţii, la data de 16 ianuarie 2025, inculpatul D.M., soţul inculpatei Dumitriu Buzia Olimpia, ar fi primit de la o persoană apropiată rezidentei menţionate anterior, suma totală de 9.200 de euro cu titlu de mită, pentru inculpată, în scopul descris anterior. În vederea confiscării speciale, procurorii anticorupţie au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 9.200 de euro, ce a fost ridicată de la domiciliul inculpatei Dumitriu Buzia Olimpia cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în cauză, precum şi asupra setului de bijuterii, ridicat de la domiciliul inculpatei Robu Silvia”, au mai precizat procurorii DNA.

Dosarul de urmărire penală, precum şi acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise spre judecare la Tribunalul Galaţi, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

