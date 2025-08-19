O femeie din Bacău a ajuns în comă după ce a fost bătută crunt de partener. În trecut, bărbatul a fost închis pentru omor

Nou caz de violență extremă în familie. O femeie de 45 de ani din Bacău a ajuns în comă la spital, după ce a fost bătută îngrozitor de partenerul său. Bărbatul, care a făcut pușcărie pentru omor în tinerețe, o bănuia pe iubita lui de infidelitate.

autor
Daniel Moldovan

Medicii spun că pacienta are urme ale unor agresiuni dure, din trecut. Acum individul a fost reținut pentru tentativă de omor.

Cei doi erau împreună de patru ani, fără să fie căsătoriți. Bărbatul, cu 20 de ani mai mare decât partenera lui, a sunat luni seară la 112 și a povestit că femeia nu se simțea bine.

Un echipaj de prim ajutor a venit la apartamentul cuplului, din Bacău, și a găsit-o în stare de inconștiență și plină de răni, pe tot corpul. Victima a fost dusă de urgență la spital. A fost operată imediat, iar acum este în comă, la terapie intensivă.

Aurelia Țaga, director medical Spitalul Bacău:La CT abdominal s-au constatat rupturi de organe posttraumatice. Este în continuare în stare gravă. Este în ATI, șansele sunt rezervate, se fac eforturi să se mențină pacienta în viață.”

Pe lângă traumatismele severe de acum, medicii au văzut că femeia are și răni vechi, semne ale unor posibile agresiuni similare din trecut. Doctorii au anunțat Poliția, iar cazul a ajuns la Parchet.

Corina Avorniciței, procuror criminalist: „Victima a suferit multiple leziuni în zona capului, toracelui și în zona inghinală în prezent. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor calificat.”

Procurorii spun că suspectul a refuzat până acum să colaboreze cu anchetatorii și că susține că nu știe cine a agresat-o pe femeie. Bărbatul a făcut pușcarie pentru omor, în anii '80. Victima de acum nu a făcut niciodată plângere împotriva lui, spun polițiștii.

Andreea Rusu, dir. ex. Filia, organizație pentru drepturile femeilor:De cele mai multe ori femeile nu raportează pentru că fie că nu au încredere că pot să fie protejate de către poliție și le e teamă pentru viața lor, sau le este rușine, se gândesc că vor fi blamate, judecate. Singura instituție care le poate oferi protecție este poliția. Este important ca victima să apeleze la poliție, să sune la 112 ca să-și asigure protecția.”

Suspectul a fost reținut, iar procurorii vor cere arestarea lui preventivă.

