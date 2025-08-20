O femeie a fost ucisă cu toporul de partenerul ei, în fața celor patru copii, într-o comună din județul Constanța

20-08-2025 | 13:25
Crimă în comuna Topraisar din județul Constanța! O femeie de 45 de ani, mama a patru copii, a fost ucisă în casa familiei de partenerul ei. Scenele cumplite s-au petrecut chiar în fața celor mici. Întreaga comunitate este în stare de șoc.  

Ana Maria Barbu

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Tragedia s-a petrecut marți seară, puțin după lăsarea întunericului în locuința celor doi. Bărbatul ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice când între cei doi ar fi izbucnit o ceartă cumplită.

Vecinii spun că era gelos și obișnuia să faca scandal și să își acuze partenera de infidelitate. Așa s-ar fi întâmplat și marți seară când, într-un moment de furie, a lovit-o pe femeie cu un topor.

Vecinii ar fi auzit zgomote și țipete, dar nimeni nu a reușit să intervină la timp. Din păcate, toată scena s-a petrecut în fața celor patru copii cu vârste cuprinse între 4 și 9 ani.

Cei mici au fost preluați acum de cei de la Protecția Copilului, iar tatăl lor a fost reținut. Este acuzat de omor calificat și urmează să fie dus în fața instantei cu propunere de arestare preventivă.

Sursa: Pro TV

