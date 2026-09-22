El este cercetat în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Astfel, Georgescu a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, fostul candidat fiind pus în libertate imediat după pronunțarea deciziei.

Georgescu: ”Sunt doar dosare instrumentate politic”

La ieşirea din tribunal, Călin Georgescu a fost întâmpinat de câteva sute de susţinători și a făcut o scurtă declarație de presă, afirmând că ”sunt doar dosare instrumentate politic”.

”Vedeți, faptele sunt lucruri încăpățânate și indiferent de dorințele unora, respectiv a acestui sistem neo marxist și neo fanariot, ei nu pot schimba adevărul celor consemnate de el. Prin urmare, șahul greșeala așteaptă și se joacă până cade regele. Lumea este mică și Dumnezeu este mare. Așa că eu transmit tuturor așa: bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate”, a mai spus fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Ulterior, Georgescu a mers însoţit de bodyguarzi la Arestul Central al Capitalei pentru chestiuni procedurale.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu suma de un milion de euro.