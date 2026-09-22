În plus, ar fi înșelat cu peste 1 milion de euro un om de afaceri din Buzău.

Georgescu și-a petrecut noaptea în arest.

Corespondent PROTV: „Călin Georgescu și Ionel Ruse, omul de afaceri care a fost reținut alături de fostul candidat la prezidențiale de procurorii DIICOT, ieri după-amiază, au ajuns aici, la Tribunal, puțin după ora 10:30, când fusese fixat termenul de judecată pentru propunerea de arestare făcută de anchetatori în acest dosar. Însă ședința de judecată, care are loc în spatele ușilor închise, în camera de consiliu, a început în urmă cu mai puțin de o oră, pentru că apărarea a cerut un răgaz pentru a studia dosarul.

În dosar, în care procurorii DIICOT vin cu o descriere amplă a mecanismului infracțional pe care îl impută celor doi, implicit lui Călin Georgescu, sunt redate inclusiv pasaje ale discuțiilor purtate, pe de o parte, între Călin Georgescu și omul de afaceri, dar și între cei doi, discuții care ar fi avut loc, spun procurorii DIICOT, în interiorul unei mașini, acolo unde procurorii ar fi surprins inclusiv discuții în care Călin Georgescu ar fi intenționat să îl roage și chiar ar fi cerut să-i găsească o proprietate în zona italiană Toscana, nu doar pentru el, ci și pentru, citez, servitorii săi. Asta în contextul în care, spunea Georgescu, se pregătea să scape de controlul judiciar și ar fi plănuit să se stabilească în Italia pentru a cere, spun aceiași procurori DIICOT, în documentele judiciare, pentru a cere un azil politic acolo și pentru a se securiza.

De altfel, acesta este unul dintre motivele pentru care procurorii DIICOT cer arestarea lui preventivă, susținând că cel care a candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, ar trebui arestat preventiv pentru 30 de zile, tocmai pentru că ar exista aceste semnale că ar încerca să se sustragă de la urmărirea penală sau de la judecată, într-o anchetă care este în plină desfășurare și care, iată, a adus pe cei doi în postura de inculpați. Însă să nu uităm că alături de ei este inculpat în aceeași afacere judiciară și omul de afaceri italian, care nu e deocamdată pe teritoriul României și pentru care autoritățile judiciare de la București pot cere arestarea în lipsă ulterior și apoi emiterea unui mandat european de arestare. Cât privește procedura de astăzi, această judecată a propunerii de arestare făcută de procurorii DIICOT este foarte importantă, dincolo de a se decide soarta celor doi, implicit al lui Călin Georgescu.

În ceea ce privește reacțiile lui la aceste acuzații, ieri, potrivit unor surse din anchetă, Călin Georgescu nu a dat nicio declarație, s-a prevalat de dreptul la tăcere. Are însă această posibilitate de a face referiri la toate acuzațiile ce-i sunt aduse, cele două, de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, înainte ca magistratul, judecătorul de drepturi și libertăți, să ia o decizie. O decizie care poate fi admiterea propunerii de arestare preventivă și emiterea unui mandat pentru 30 de zile, poate, de asemenea, să fie respingerea propunerii, însă există și variante așa-zis intermediare. Pe de o parte, ar putea fi plasați în arest la domiciliu sau sub control judiciar. Așadar, astăzi se decide soarta celor doi, a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri, cel puțin în ceea ce privește libertatea de mișcare.”