Potrivit unui comunicat al MMAP, investiţia Hidroelectrica va contribui la producţia naţională de energie din surse regenerabile cu o cantitate estimată de 156,8 GWh pe an, echivalentă consumului anual a peste 52.000 de gospodării, scrie Agerpres. Acordul stabileşte condiţiile de protecţie a mediului care trebuie respectate atât pe durata lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare.

„România are nevoie de investiţii care să îi întărească siguranţa energetică, realizate cu respectarea legislaţiei şi pe baza unor evaluări riguroase. Investiţiile nu sunt opuse respectării prevederilor legale pe mediu. Cele două obiective pot coexista. Susţinem finalizarea proiectelor hidroenergetice acolo unde soluţiile sunt fundamentate tehnic, cu măsuri de reducere a impactului şi monitorizare pe întreaga perioadă de funcţionare", a declarat Diana Buzoianu, ministra mediului, în comunicat.

Proiectul vizează lucrările rămase de executat în cadrul amenajării hidroenergetice aprobate în anul 1989, a cărei schemă cuprinde cinci trepte: Cornetu, Robeşti, Câineni, Lotrioara şi Racoviţa. Lucrările pentru care a fost emis acordul includ finalizarea treptelor Câineni şi Lotrioara, precum şi intervenţii necesare funcţionării amenajării Racoviţa la parametrii proiectaţi.

Evaluarea proiectului a avut la bază trei studii de specialitate: raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată şi studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. Concluziile acestora au fost integrate în condiţiile acordului, prin măsuri de prevenire şi reducere a impactului, precum şi prin cerinţe de monitorizare pentru etapa de execuţie şi pentru funcţionarea amenajării în integralitatea sa.

Ce condiții impune noul acord de mediu

Ministerul Mediului precizează, de asemenea, că soluţia tehnică selectată ţine cont de lucrările deja executate şi de necesitatea protejării infrastructurii de transport din defileul Oltului. Aceasta urmăreşte păstrarea, pe cât posibil, a căii ferate şi a DN7 pe amplasamentele actuale, cu realizarea lucrărilor suplimentare de protecţie necesare. La Racoviţa sunt prevăzute intervenţii pentru protejarea podurilor de cale ferată, care să permită îndepărtarea pragului din avalul centralei şi funcţionarea acesteia fără restricţiile de nivel existente, subliniază sursa citată.

Acordul de mediu nr. 4 din 21 septembrie 2026 include şi condiţiile impuse prin avizul Ministerului Culturii pentru protejarea monumentului istoric Turnul Spart.

Procedura de evaluare a inclus consultarea publicului şi dezbateri organizate la Câineni şi Boiţa. În etapa de consultare a deciziei de emitere şi a proiectului acordului de mediu au fost primite patru mesaje cu observaţii, din partea a trei persoane fizice şi a unei persoane juridice, a mai precizat instituţia.