Țara noastră este interesată de proiectul care ar costa 2,6 miliarde de euro, însă pune condiții. Temerea părții române este că ar putea fi afectată funcționarea sau producția de energie de la celelalte hidrocentrale Porțile de Fier I și II.

Hidrocentrala Djerdap 3, cunoscută la noi drept Porțile de Fier III, ar urma să fie amplasată pe malul drept al Dunării, vizavi de județul Mehedinți. Conform proiectului, ar putea avea o capacitate de 2.400 de MW, ceea ce ar plasa-o imediat după hidrocentralele Porțile de Fier I și II, pe care le operăm cu sârbii.

Corespondent Știrile PRO TV: „Prin Hidroelectrica, România s-ar putea implica în proiect, dacă nu ne va afecta sistemul au susținut oficialii noștri. Pentru asta, guvernul a aprobat un memorandum prin care cele două țări să facă schimb de informații și de date tehnice.”

Viitoarea hidrocentrală poate ajuta ambele țări să stocheze mai multă energie și să își asigure consumul din regiune, potrivit guvernului. La negocieri, „România va susține proiectul cu condiția ca hidrocentrala să nu afecteze negativ producția hidrocentralelor Porțile de Fier I și II și navigația pe Dunăre.”

Structura tehnică a proiectului energetic

Proiectul înseamnă construcția unui lac de acumulare la înălțime, pe partea sârbă, care să fie legat cu o conductă de lacul de acumulare Porțile de Fier.

Virgil Popescu, fost ministru al Energiei: „La apa din lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1, urcă undeva apa sus pe partea sârbă și în momentul când este nevoie produce energie prin căderea apei. Scoaterea unei cantități destul de mare și vorbim aici de 2.000 sau peste 2.000 de megawați, poate să existe, dacă Hidroelectrica nu este implicată, o scădere a producției la Porțile de Fier 1 și Porțile de Fier 2.”

Conform portalului Energijabalkana, în 2024, Ministerul Energiei din Belgrad a transmis că, potrivit concluziilor preliminare, viitoarea hidrocentrală nu va avea efecte negative.

Otilia Nuțu, analist: „Lucrurile sunt într-un stadiu incipient. Acest memorandum îl văd ca pe un soi de garanție că acest proiect de infrastructură mare nu se va discuta cu alții, cu China sau Rusia.”

Recent, Ambasada SUA în Serbia a invitat companiile americane să participe la construcția acestui proiect, scrie presa locală.

Am solicitat un punct de vedere Ministerului Minelor și Energiei din Serbia, dar până acum nu ne-a fost oferit.