Parlamentul a respins, astfel, cererea președintelui Nicușor Dan de reexaminare a legii pentru aceste modificări.

Și Ministrul Mediului critică legea și consideră că nu mai este necesară. Avertizează că riscăm să intrăm în infringement, pentru că legea ar modifica inclusiv arii naturale de interes european.

Și asta ar putea atrage amenzi și riscul blocării unor finanțări pentru școli și alte proiecte lângă aceste zone, potrivit ministrului mediului. Legea va ajunge din nou la președinte, care trebuie să o promulge în 10 zile.