Printr-un acord semnat la București, cele două țări încep oficial schimbul de date tehnice pentru posibila construcție a hidrocentralei Porțile de Fier 3. Proiectul prevede o capacitate uriașă de producere și stocare a energiei, dar oficialii noștri pun condiții.

Un proiect energetic de dimensiuni impresionante intră în faza analizelor tehnice, după ce România și Serbia au convenit să facă schimb de informații și documente de specialitate.

Corespondent Știrile PRO TV: „Dacă va fi construită, hidrocentrala Djerdap III, cunoscută în România drept Porțile de Fier III, ar urma să fie amplasată pe malul drept al Dunării. Proiectul presupune amenajarea unui lac de acumulare la înălțime, pe teritoriul Serbiei, conectat printr-o conductă la lacul de acumulare al hidrocentralei Porțile de Fier. Noua centrală ar urma să aibă o capacitate instalată de aproximativ 2.400 MW - una dintre cele mai mari din Europa, imediat după Porțile de Fier I și II.”

Nu va exista un nou baraj pe Dunăre. Proiectul vizează o hidrocentrală cu acumulare prin pompaj, capabilă să stocheze energie și să echilibreze sistemul energetic, atunci când consumul este mare.

Serbia promovează intens proiectul hidrocentralei, estimată la 2,6 miliarde de euro, pe care o consideră de interes strategic. Autoritățile de la noi spun că vor analiza cu atenție impactul și beneficiile.

Condiția este ca viitoarea hidrocentrală să nu afecteze producția de energie de la Porțile de Fier I și II, nici navigația pe Dunăre.

România pune condiții pentru implicarea în proiect

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „Prețurile mari la energie afectează companiile, reduc investițiile și se regăsesc, direct sau indirect, în costurile suportate de cetățeni. Avem nevoie de capacități care să poată echilibra sistemul atunci când producția variază.”

Potrivit ministrului sârb al Energiei, hidrocentrala ar aduce beneficii ambelor țări. Șase companii americane și-au exprimat deja interesul pentru finanțarea investiției.

Dubravka Dedović Handanović, ministrul Mineritului și Energiei din Serbia: „Semnăm astăzi un nou acord de o importanță deosebită pentru cooperarea noastră în domeniul energiei. Pe parcursul acestui an, Serbia își propune să realizeze planificarea de alimentare și planificarea tehnică pentru studiul de fezabilitate al acestui proiect.”

România s-ar putea alătura proiectului prin Hidroelectrica, dacă vor fi obținute toate aprobările. Lucrările ar putea fi terminate în 2038.