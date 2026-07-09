Este ora mesei, anunță mama barză. Cei patru pui se bucură de prânzul copios sub stricta ei supraveghere, în vreme ce tatăl este plecat cu treburi.

Trecători: „O să le arăt și celor de acasă!” (în timp ce face poza, n.r.) „Eu, cum am venit din Germania, nu am mai văzut și chiar e foarte interesant.” (...)

„Cred că iau lecții de zbor puișorii.” (...)

„Cumva ne dau și nouă un entuziasm din copilărie.”

Veche de peste două decenii, mașina care adăpostește cuibul de berze a fost amplasată la înalțime ca punct de reper pentru clienți. Nimeni nu se aștepta să își facă niște berze cuib în ea.

Cătălin Toma, reprezentant service auto: „A ajuns să fie un punct turistic, aș putea spune. Foarte multă lume oprește, face poze, pentru noi e o bucurie”.

Ora de masă

Angajații au învățat rutina zilnică a păsărilor și le urmăresc cu încântare.

Ionel Mitrea, angajat: „De exemplu, la 7:30 – 8:00 le aduce mâncarea. Se vede cum mănâncă toți patru puișori acolo. La sfârșit de toamnă, când o să plece, atunci vă dați seama, se cam termină bucuria.”

Deși cuibul este lângă un atelier auto, zgomotul utilajelor și traficul de pe drumul național nu par să sperie simpatica familie.

Prof. dr. Carmen Gache, președinte Societatea Ornitologică Română Iași: „Berzele sunt tolerante vizavi de zgomot. Vin an de an la același cuib, îl consolidează, îl întăresc – ceea ce înseamnă că îl și măresc.”

Tocmai de aceea, unele cuiburi ajung să cântărească sute de kilograme. În culcușul confortabil, barza depune între 3 și 5 ouă, dar rareori supraviețuiesc toți puii.