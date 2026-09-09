Gheorghiță Arsene, în vârstă de 33 de ani, cunoscut drept Geo, a murit după ce un șanț adânc s-a prăbușit peste el și l-a acoperit cu pământ, pe un șantier din Banstead, Surrey, la 24 iunie 2020, relatează The Independent.

După un proces de trei luni desfășurat la Old Bailey, principalul antreprenor, Appledorn Developments Limited, și compania T Vaughan Limited (TVL) au fost găsite vinovate de încălcarea legislației privind sănătatea și securitatea la locul de muncă.

Anthony O'Connor, în vârstă de 42 de ani, manager de contracte din Romford, Essex, a recunoscut aceeași acuzație, privind neîndeplinirea obligațiilor sale în materie de sănătate și securitate.

Luni, judecătoarea Judy Khan KC a amendat compania Appledorn, aflată în prezent în lichidare, cu 500.000 de lire sterline, invocând „reducerea costurilor în detrimentul siguranței”.

TVL a primit o amendă de 650.000 de lire sterline și a fost obligată să achite alte 40.000 de lire sterline cheltuieli de judecată. Judecătoarea a precizat că firma avea sisteme de siguranță, însă acestea nu au fost puse corespunzător în aplicare. Compania a primit șase ani pentru plata amenzii.

Anthony O'Connor a fost condamnat la 10 luni de închisoare, cu suspendare pentru 18 luni, și la 150 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Judecătoarea a apreciat că acesta avea „cunoștință concretă” despre posibilitatea producerii unui accident.

Judecătoarea Judy Khan a declarat că, la 24 iunie 2020, Gheorghiță Arsene a fost zdrobit mortal în timp ce lucra într-un șanț adânc, care nu era prevăzut cu sisteme de susținere.

„Pierderea vieții sale a fost o tragedie teribilă, mai ales pentru că putea fi evitată”, a spus judecătoarea.

Muncitorul se temea că șanțul se va prăbuși

Mama lui Gheorghiță Arsene, Lenuța Arsene, a urmărit pronunțarea sentinței prin videoconferință din România. În declarația transmisă instanței, ea și-a descris fiul drept un om bun, care muncea pentru a-și întreține familia, mai precizează publicația britanică.

În ziua accidentului, Gheorghiță își sunase mama și îi spusese că se afla într-un șanț adânc și că se temea că acesta s-ar putea prăbuși. Deși era îngrijorată, fiul ei a asigurat-o că „nu se va întâmpla nimic” și că munca urma să se termine în scurt timp.

„Nimic nu mai este la fel. Am o depresie care mă consumă și un sentiment permanent de singurătate. Toată familia a fost devastată de moartea lui Gheorghiță”, a spus femeia.

Ea a vorbit și despre relația apropiată pe care o avea cu fiul său. Anterior, îi donase un rinichi după ce acesta suferise de insuficiență renală.

Un reprezentant al Health and Safety Executive (HSE), autoritatea britanică pentru sănătatea și securitatea în muncă, a declarat că moartea lui Gheorghiță Arsene a fost „la fel de îngrozitoare pe cât a fost de prevenibilă”.

Cum s-a petrecut tragedia

Accidentul a avut loc pe Park Road, într-un loc unde era reconstruit un cămin pentru persoane vârstnice. Gheorghiță Arsene lucra la înlocuirea unei conducte deteriorate, aflată în interiorul unei excavații cu o adâncime de aproximativ trei metri, săpată cu ajutorul unui excavator de trei tone.

Muncitorul îndepărta pământul cu o lopată și un târnăcop când pereții șanțului s-au prăbușit brusc. Șoferul excavatorului a strigat să îl avertizeze, însă Arsene a apucat să facă doar doi pași înainte de a fi acoperit de pământ.

Un coleg a cerut ajutor, iar muncitorii au încercat să îi elibereze fața și corpul. Echipajele de urgență au ajuns la fața locului, însă paramedicii nu au putut efectua manevrele de resuscitare în mod corespunzător din cauza cantității mari de pământ care îl acoperea.

Gheorghiță Arsene a fost declarat mort la ora 14:44, la aproximativ o oră după prăbușirea șanțului.

Inspectorii de securitate au descoperit ulterior că excavația nu avea instalat niciun sistem de susținere, iar pământul scos din șanț fusese depozitat chiar lângă marginea acestuia, crescând riscul unei prăbușiri.

În cazul lui O'Connor, avocatul Mark Balysz KC a declarat că acesta regretă profund moartea muncitorului și rolul pe care l-a avut în producerea tragediei.

„Regretă în mod clar greșeala catastrofală pe care a făcut-o permițând continuarea lucrărilor în acea excavație”, a spus avocatul.

O'Connor era cel mai înalt reprezentant al companiei TVL prezent pe șantier în ziua accidentului.

În cazul TVL, avocatul Prashant Popat KC a susținut că firma a tratat incidentul cu maximă seriozitate și că angajații companiei au fost profund afectați de moartea lui Arsene.

Avocatul a precizat că firma, fondată de Thomas Vaughan în 2010, funcționa ca o companie de familie și cheltuise aproape trei milioane de lire sterline pentru măsuri de siguranță. El a susținut că deficiențele companiei au reprezentat un caz izolat și au fost mai puțin grave decât cele ale Appledorn.

Appledorn, care nu a fost reprezentată în instanță, a intrat în lichidare în 2023, deși cu un an înainte declarase active în valoare de 2,5 milioane de lire sterline.

HSE a transmis că Gheorghiță Arsene a murit deoarece nu fuseseră luate măsurile elementare de protecție împotriva riscurilor bine cunoscute asociate lucrărilor de excavare.

Autoritatea britanică a mai precizat că Anthony O'Connor îi văzuse pe muncitori lucrând în șanț fără protecție adecvată și știa ce măsuri trebuiau luate pentru a preveni prăbușirea acestuia.

„Acest caz este un avertisment clar că ignorarea standardelor elementare de siguranță poate avea consecințe fatale”, a transmis HSE.