Recent, un Porsche 718 din Kunming, în provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, a devenit viral pe rețelele sociale chineze, numeroși locuitori publicând imagini cu mașina neobișnuită, South China Morning Post.

Oamenii au filmat automobilul nu pentru aspectul său luxos, ci pentru imaginea impresionantă a afișelor cu copii dispăruți, lipite dintr-un capăt în celălalt al mașinii.

Proprietarul, Du Lin, a explicat că mașina sa prezintă informații despre 90 de copii dispăruți, pe care le-a obținut de pe un site caritabil. El a realizat personal designul colantului, folosind afișele și adăugând fotografii-portret, deoarece versiunea descărcată de pe site conținea doar text.

Site-ul caritabil a fost fondat în 2007 de voluntarii Zhang Baoyan și soțul ei, Qin Yanyou, și are ca scop sprijinirea gratuită a părinților care își caută copiii dispăruți. În ultimele două decenii, peste 400.000 de voluntari conectați prin intermediul platformei au ajutat 15.000 de familii să se reunească.

A vrut ca informațiile despre copiii dispăruți să fie văzute de cât mai mulți oameni

Familiile care cer ajutorul includ atât părinți care au fost nevoiți să-și abandoneze copiii din cauza dificultăților financiare, cât și familii ale căror copii au fost răpiți.

Potrivit unui raport din 2021 al Biroului de Investigații Criminale din cadrul Ministerului Securității Publice din China, aproape 6.000 de cazuri de răpire a copiilor au fost raportate în 2012, iar numărul lor a scăzut la mai puțin de 700 până în 2020.

Folosirea afișelor cu copii dispăruți pe mașini a devenit o strategie des întâlnită în rândul unor părinți și voluntari, pentru a crește vizibilitatea cazurilor și șansele de găsire a copiilor.

Un caz cunoscut este cel al lui Du Xiaohua, tatăl lui Du Houqi, prezentat în filmul „Dearest” din 2014. El este singurul părinte prezentat în film al cărui copil este încă dispărut. Du și-a acoperit mașina cu afișe cu fiul său și cu alți copii căutați de familiile lor.

Pe platformele chineze de comerț online, unii comercianți vând chiar și afișe cu copii dispăruți pentru aproximativ trei yuani, echivalentul a 45 de cenți americani, bucata.

Unul dintre cei 90 de copii de pe afișe s-a întors deja la familie

Proprietarul Porsche-ului și-a înregistrat imediat noul aspect al mașinii la poliția locală, pentru a se asigura că respectă prevederile legale.

Tânărul de 27 de ani, originar din provincia Hubei, din centrul Chinei, observase că alte persoane împărțeau afișe la întâmplare trecătorilor și a considerat că această metodă era ineficientă.

Deși unii i-au pus la îndoială intențiile și au sugerat că urmărea doar să atragă atenția, Du a explicat că scopul său principal era creșterea vizibilității cazurilor.

„Cu cât mașina atrage mai multă atenție, cu atât cresc șansele ca mai mulți oameni să vadă informațiile despre copiii dispăruți și să aibă loc mai multe reuniri”, a declarat Du.

El a dezvăluit, de asemenea, că una dintre persoanele prezentate pe cele 90 de afișe s-a reunit deja cu familia.

„Este cea mai tare mașină pe care am văzut-o vreodată”, a comentat un utilizator online.

Un altul a adăugat: „Mi-aș dori ca mai multe mașini să afișeze astfel de postere, pentru că mulți copii vor să se întoarcă acasă. Sper ca, în viitor, să fie nevoie de tot mai puține mașini cu asemenea afișe, pentru că asta ar însemna că mai mulți copii s-au reunit cu familiile lor.”