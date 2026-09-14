Cea mai mare sumă a fost alocată PSD - 5.132.818 lei, AUR - 3.035.116 lei, în timp ce PNL a primit 2.794.483 lei, scrie News.ro.

Potrivit AEP, subvenţia Partidului Social Democrat, în luna septembrie, este de 5.132.818 lei. AUR a primit 3.035.116 lei, iar Partidul Naţional Liberal, suma de 2.794.483 lei.

USR a primit de la AEP subvenţie în valoare de 1.983.502 lei, iar S.O.S România a primit 1.319.399 lei, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri a încasat o subvenţie de 1.063.111 lei.

Subvenţia Partidului Mişcarea Populară în luna septembrie este de 72.619 lei, iar Forţa Dreptei a primit 68.956 lei.

În total, valoarea subvenţiei partidelor, în luna septembrie, a ajuns la suma de 15.470.004 lei.