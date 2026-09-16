Cu toate acestea, el a refuzat încoronarea, potrivit News.ro.

Un portar din liga a 9-a engleză a refuzat să devină rege. Nu „rege” în sensul lui „King” Eric Cantona de la Manchester United sau al lui „Kaiser Franck” Ribéry de la Bayern München, ci rege în sensul propriu al cuvântului, într-unul dintre regatele istorice ale Ugandei.

George Desmond Kamurasi, portarul modestei echipe SE Dons FC, din sud-estul Londrei, a fost astfel ales să devină noul rege al Toro, succedându-i vărului său, regele Oyo, care a domnit din 1995 până pe 27 august.

Kamurasi a refuzat să devină rege

Cu toate acestea, în ciuda acestei alegeri aprobate de 15 dintre cei 18 membri ai comitetului de succesiune, Kamurasi (36 de ani) a refuzat să devină rege.

Potrivit presei ugandeze, el nu dorește să-și exercite atribuțiile în afara Londrei, având în vedere că are rude în Anglia. Rămânând în Anglia, va putea urmări parcursul echipei SE Dons FC în calificările pentru FA Cup, clubul londonez învingând Erith Town (2-0) în optimile de finală.

Uganda este condusă de un președinte ales și de un parlament, dar mai multe regate tradiționale își păstrează o influență culturală și socială semnificativă, în ciuda faptului că nu dețin putere politică.

Dispută pentru succesiunea la conducerea regatului

În ultimele zile, în țară se desfășoară o luptă pentru succesiune.

Mama și sora lui Oyo au contestat decizia comitetului de succesiune, invocând un testament din 2022 care, potrivit lor, prevede ca fiul biologic al lui Oyo să îi succeadă, în cazul în care copilul este recunoscut legal. Conducerea regatului a solicitat examinarea testamentului, a obiceiurilor din Tooro și a situației juridice.