Trei suspecți au fost reținuți în legătură cu transportul de droguri, iar autoritățile au emis un mandat de arestare pe numele unei alte persoane implicate, care a reușit să părăsească țara, relatează gazetepencere.com.

Potrivit Ministerului Comerțului, operațiunea a început după ce un pasager sosit în Turcia pe 13 septembrie 2026, cu un zbor de la Cancun, Mexic, către Istanbul, a fost selectat pentru verificări în urma analizei de risc și a procedurilor de identificare a pasagerilor.

Ce au descoperit autoritățile

În urma controlului bagajului de mână al pasagerului, autoritățile au descoperit 23 de pachete care conțineau o pulbere albă despre care se crede că este cocaină. Cantitatea totală era de 26 de kilograme și 340 de grame.

Anchetatorii au continuat verificările cu ajutorul sistemelor de monitorizare a pasagerilor înainte de sosire și al camerelor de supraveghere din aeroport. Astfel, au fost identificați și alți suspecți despre care autoritățile cred că aveau legătură cu transportul de droguri.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că unul dintre suspecți a predat un geamantan unei alte persoane care se afla în Istanbul. Echipele vamale au monitorizat atât sosirea, cât și plecarea persoanei care primise bagajul.

În urma unei percheziții efectuate în camera de hotel a acesteia, autoritățile au găsit alte 25 de kilograme și 160 de grame de substanță albă despre care se crede că este cocaină.

Astfel, în cele două bagaje de mână verificate în cadrul operațiunii, autoritățile au confiscat în total 51 de kilograme și 500 de grame de substanțe narcotice de tip cocaină.

Unul dintre suspecți a părăsit aeroportul îmbrăcat în uniformă de pilot

Ministerul Comerțului a precizat că, în urma monitorizării și a investigațiilor, s-a stabilit că unul dintre suspecții considerați implicați în caz a părăsit aeroportul din Istanbul îmbrăcat în uniformă de pilot.

Potrivit autorităților turce, suspectul a reușit ulterior să părăsească și țara. Pe numele său a fost emis un mandat de arestare, iar autoritățile au început procedurile necesare pentru emiterea unei notificări roșii internaționale prin Interpol.

În paralel, anchetatorii au stabilit că un alt suspect care fugise din țară a încercat să treacă frontiera pe cale feroviară, prin punctul de trecere Kapıkule, de la granița Turciei cu Bulgaria.

În urma operațiunii desfășurate de echipele de control vamal, în colaborare cu unitățile competente, suspectul a fost prins la punctul de frontieră Kapıkule pe 15 septembrie 2026.

În total, trei suspecți au fost reținuți în cadrul operațiunii, în timp ce pentru un alt suspect, despre care autoritățile spun că are legătură cu cazul, au fost inițiate procedurile pentru emiterea unei notificări roșii internaționale.

Potrivit Ministerului Comerțului, cele 51,5 kilograme de cocaină confiscate au o valoare estimată pe piața ilegală de aproximativ 206 milioane de lire turcești (aproximativ 3,66 milioane de euro)

Ancheta judiciară în acest caz este în desfășurare.