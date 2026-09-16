Donald Trump nu este de acord cu unele companii de tehnologie care propun să încetinească ritmul. El vede mai degrabă o cursă cu China, iar americanii nu își permit să rămână în urmă.

Mircea Șerdin, specialist AI: „Polarizarea nu este, de fapt, între cetățeni. De fapt, studiile arată că majoritatea cetățenilor, indiferent de opțiunile lor politice, republicani sau democrați, vorbim de Statele Unite, pentru că acolo sunt cele mai mari dezvoltări în domeniu, sunt împotriva dezvoltării centrelor de calcul, faimoasele data center, și a tehnologiei AI, pentru că sunt diverse motive, de la impactul asupra comunităților locale, asupra facturilor cetățenilor, până la anxietățile generațiilor de tineri privind viitorul lor și locurile de muncă”.

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