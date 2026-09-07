Leroy Douglas, în vârstă de 45 de ani, se numără printre cei cinci deținuți ale căror cazuri au fost analizate de Organizația Națiunilor Unite. Grupul de lucru al ONU pentru detenția arbitrară a concluzionat că menținerea lor în închisoare reprezintă o formă de detenție arbitrară în raport cu dreptul international, relatează Daily Mail.

Douglas a executat perioada minimă de doi ani și jumătate stabilită de instanță în 2005, însă a rămas în închisoare în baza controversatului sistem „Imprisonment for Public Protection” (IPP), care permitea menținerea unui condamnat după expirarea perioadei minime, până când autoritățile considerau că acesta poate fi eliberat în siguranță.

El urmează să fie eliberat luna viitoare, în contextul presiunilor tot mai mari pentru eliminarea definitivă a efectelor acestor sentințe.

Pentru familia lui Douglas, însă, decizia vine după două decenii de așteptare. În acest timp, bărbatul a ratat momente importante din viața familiei, inclusiv moartea uneia dintre fiicele sale, care a murit la vârsta de 19 ani.

„Este ca și cum l-au închis, au aruncat cheia și au uitat de el. Viața i-a fost furată doar pentru că a furat un telefon mobil”, a declarat sora sa, Natalie Douglas.

Ea spune că fratele său a fost condamnat pentru furturi încă din adolescență și că, în perioada în care a furat telefonul, era dependent de droguri. Telefonul îi aparținea iubitului unei verișoare.

„Știu că a fost greșit să fure, dar să primești 20 de ani pentru un telefon Nokia este barbar și absurd”, a spus femeia.

De ce nu a fost eliberat mai repede

Leroy Douglas a fost condamnat în 2005 în baza sistemului IPP, introdus în același an pentru infractori considerați periculoși, ale căror fapte nu erau însă suficient de grave pentru o condamnare pe viață.

Deși instanțele stabileau o perioadă minimă de detenție, executarea acesteia nu însemna automat eliberarea. Deținuții puteau rămâne în închisoare pe perioadă nedeterminată, până când Comisia pentru Eliberări Condiționate considera că nu mai reprezintă un pericol pentru societate.

Sistemul a fost desființat pentru cazurile noi în 2012, însă nu și retroactiv. Astfel, mii de persoane au rămas supuse unor sentințe care puteau continua mult după expirarea perioadei minime stabilite de instanță.

Familia lui Douglas susține că acesta ar fi putut fi eliberat cu ani în urmă.

„Este apt pentru eliberare. Era apt pentru eliberare de mult timp și nu înțeleg de ce l-au ținut atât”, a spus sora sa.

În perioada petrecută în detenție, Douglas a fost încarcerat în mai multe penitenciare, iar în prezent se află la HMP Erlestoke, în Wiltshire. După eliberare, va fi transferat într-un centru pentru foști deținuți, unde ar putea rămâne până la doi ani pentru a se adapta vieții în libertate. Centrul se află la câteva ore distanță de familia sa.

Eliberarea va fi însoțită de mai multe condiții, inclusiv respectarea unei ore de intrare în locuință, purtarea unui dispozitiv de monitorizare GPS și efectuarea unor teste antidrog.

ONU consideră că detenția a fost arbitrară

Cazul lui Douglas a revenit în atenție după ce ONU a analizat situația sa și a altor patru deținuți condamnați în baza sistemului IPP.

Într-o decizie critică la adresa sistemului britanic, Grupul de lucru al ONU pentru detenția arbitrară a concluzionat că cei cinci au fost ținuți în detenție în mod arbitrar și a cerut Marii Britanii să ia măsuri pentru remedierea situației lor. Pentru familia lui Douglas, concluzia ONU a reprezentat o confirmare a problemelor pe care le semnalase de ani de zile.

„Știam oricum că este greșit, dar ce puteam face? Mă bucur că, în sfârșit, acest lucru a devenit public și au recunoscut că este greșit”, a spus Natalie Douglas.

În prezent, peste 2.000 de persoane sunt încă afectate de moștenirea sistemului IPP. Printre acestea se află atât persoane care sunt încă în închisoare, cât și foști deținuți aflați în libertate, dar supuși unor reguli stricte de supraveghere.

Guvernul britanic s-a angajat să pună capăt sentințelor IPP și să găsească soluții pentru persoanele care au executat deja mult peste perioada minimă stabilită inițial.

Pentru familia lui Leroy, însă, dezbaterea politică este mai puțin importantă decât faptul că, după 20 de ani, acesta va reveni acasă. Sora sa spune că, dacă nu ar fi fost închis, fratele ei probabil și-ar fi întemeiat o familie și și-ar fi deschis propria afacere.

Autoritățile britanice susțin că există persoane care au executat mulți ani peste perioada minimă inițială și că trebuie analizat modul în care acestea pot avansa în siguranță prin sistem. Guvernul afirmă că a mărit frecvența evaluărilor Comisiei pentru Eliberări Condiționate și analizează sprijinul suplimentar necesar pentru pregătirea deținuților eligibili pentru eliberare.