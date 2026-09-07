Iar bărbatul nevinovat a stat 24 de zile în închisoare.

Pe 28 noiembrie 2024, un bărbat a fost prins când a furat un parfum dintr-un magazin din cartierul Băneasa.

Nu avea asupra sa acte de identitate și, conform legii, s-a stabilit identitatea la secția de poliție, unde suspectul a declarat cum îl cheamă și unde locuiește. Polițiștii au verificat în baza de date și, cum cel pe care îl aveau încătușat semăna cu poza de la profil, l-au reținut 24 de ore.

Suspectul nu a mai fost amprentat, pentru că la dosar existau deja și amprentele pentru alte infracțiuni de furt, spun polițiștii.

A fost dus în fața judecătorilor, care au decis să fie cercetat sub control judiciar. Iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de suspect. Pe 19 decembrie, procurorii l-au trimis în judecată în lipsă și l-au dat în urmărire generală.

Și acum apare în poveste omul nevinovat. Acesta se afla în străinătate și a aflat de la un apropiat că e căutat de poliție. Pe 16 iunie 2025 s-a predat și a fost reținut imediat și dus în arest.

Două zile mai tărziu a fost dus la instanță, unde s-a confirmat mandatul de arestare în lipsă, deși omul susținea că e nevinovat. Patru zile mai târziu a contestat arestul și a primit control judiciar, însă procurorii au contestat măsura, iar omul nevinovat a rămas după gratii.

Abia pe 8 iulie judecătorii sectorului 6 au înlocuit măsura cu controlul judiciar, omul ieșind din arest pe 10 iulie, după aproape o lună de stat după gratii. Bărbatul a scăpat și de acuzații. Așa a reieșit că semnalmentele sale nu se potrivesc cu cele ale persoanei prinse la furat de parfumuri.

Unde e suspectul și cine e? Nu știe nimeni, încă se cercetează. În paralel, și polițiștii care au stabilit identitatea hoțului sunt vizați de o ancheta internă, care va stabili dacă au respectat procedurile și dacă sunt pasibili de vreo sancțiune.