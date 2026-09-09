Timp de zece ani, Michael G. a lucrat ca tehnician metrolog în departamentul de asigurare a calității al unei mari companii industriale din Stiria Superioară. În iunie, după nașterea fiului său, bărbatul de 42 de ani a intrat în concediu paternal. La doar patru săptămâni după revenirea la serviciu, a fost anunțat că este concediat, relatează „Kleine Zeitung”, potrivit Heute.

Bărbatul din Stiria Superioară consideră suspect momentul concedierii. Fostul său angajator neagă însă categoric că această decizie ar avea vreo legătură cu concediul paternal.

Fiul lui Michael G. s-a născut în luna mai. Încă din timpul sarcinii soției sale, bărbatul își anunțase angajatorul că intenționează să își ia concediul paternal prevăzut de lege.

În iunie, a intrat în concediul de o lună. Ulterior, tehnicianul metrolog s-a întors la locul de muncă și și-a continuat activitatea.

Patru săptămâni mai târziu, după încheierea unui schimb, a fost chemat în birou. Acolo a aflat că raportul său de muncă urma să înceteze. În același timp, a fost suspendat imediat.

„Am rămas complet șocat”, a declarat bărbatul din Stiria Superioară pentru „Kleine Zeitung”.

Camera Muncii contestă concedierea

Michael G. s-a adresat apoi Camerei Muncii din Austria. Instituția contestă concedierea în instanța competentă pentru litigii de muncă și sociale, invocând suspiciunea că aceasta ar fi nejustificată din punct de vedere social.

Potrivit Camerei Muncii, existența unor posturi vacante în cadrul grupului de companii contrazice existența unor motive economice pentru concediere. De asemenea, instituția nu identifică motive legate de situația personală a bărbatului de 42 de ani care să justifice concedierea.

Procesul este programat să înceapă la începutul lunii octombrie. Deocamdată, nu s-a stabilit dacă concediul paternal a avut într-adevăr un rol în concediere.

Fostul angajator neagă categoric orice legătură. Compania industrială a refuzat să ofere detalii suplimentare despre circumstanțele concrete ale cazului.

Compania subliniază însă că acordarea concediului parental sau a concediului paternal nu duce la concedieri. Aproximativ 30 de bărbați își iau anual concediu paternal sau concediu parental în cadrul companiei. În cazul lui Michael G., susține compania, a fost vorba despre o decizie individuală justificată, fără legătură cu concediul paternal.

Familia se confruntă cu probleme financiare

Pierderea locului de muncă are și consecințe financiare pentru bărbatul de 42 de ani. Potrivit „Kleine Zeitung”, familia tocmai se mutase într-o locuință mai mare și amenajase o cameră pentru copil. Soția lui se afla încă în concediul de maternitate în momentul concedierii.

În ciuda litigiului, Michael G. spune că s-ar putea întoarce la companie dacă va câștiga procesul. Până acum, nu a reușit să găsească un loc de muncă la fel de bine plătit.