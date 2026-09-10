Cum pregătim organismul pentru sezonul rece și cum prevenim afecțiunile cardio-vasculare? Toamna și iarna, avem nevoie de grăsimi sănătoase din pește preponderent, dar și de anti-oxidanți. Avem nevoie de vitamina D, să ținem în control procesele inflamatorii. Dar și de activitate fizică pentru a susține circulația normală a sângelui. Toamna și iarna, tensiunea arterială e recomandat să fie verificată regulat. Aflăm motivele de la medicul primar cardiolog Ștefan Busnatu.

Andreea Groza: În sezoanele reci, e posibil să crească tensiunea arterială. De ce?

Dr. Ștefan Busnatu: Un pacient hipertensiv, vorbim de 40% dintre adulții României, are nevoie de control cardiologic vara. Aceasta deoarece căldura are impact asupra sistemului cardiovascular și s-ar putea să aibă nevoie de modificarea medicației anti-hipertensive.

Odată ce vine frigul, vasele se strâng și crește tensiunea. Ce-am făcut vara, modificăm, alături de medic. Așadar, toamna verificăm tensiunea arterială. Și ne facem analizele uzuale. Vedem astfel dacă rinichii și ficatul funcționează corespunzător, pentru că ambele organe au impact direct asupra inimii.

Andreea Groza: De ce e recomandat să evităm șocurile termice?

Dr. Ștefan Busnatu: Nu e recomandat să trecem brusc de la cald la frig și invers, dacă avem deja boală ischemică constituită. Aceasta înseamnă că avem depuneri de colesterol pe arterele mari. Inima e destabilizată de suprasolicitare, iar schimbările bruște de temperatura asta înseamnă.

Andreea Groza: Vedem și un aspect pozitiv. Toamna e plină de alimente anti-inflamatoare, așadar profităm de sezon.

Dr. Ștefan Busnatu: Da, profităm. Toate fructele și legumele de toamnă sunt importante împotriva constipației. Trebuie să știm că medicamentele luate cronic, așa cum vorbim de exemplu de antihipertensive, determină constipație. Legumele și fructele de toamna o ameliorează.

Dintre legume, sfecla roșie promovează și producția oxidului nitric în vasele de sânge, substanță care ține vasele elastice, așadar participă la reglarea tensiunii arteriale. Da, consumăm sfeclă. Și alimente din clasa cruciferelor, cu acțiune dovedită anti-inflamatoare - varză, gulie, conopidă, brocoli, muștar. Vedeți în video cum ne pregătim sistemul cardiovascular toamna.

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