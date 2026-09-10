Potrivit celui mai nou raport Copernicus, temperatura medie globală a aerului la suprafață a ajuns la 16,96 grade Celsius, cu aproape un grad peste media perioadei 1991–2020.

Iar efectele acestei încălziri s-au văzut și în Europa. Vestul continentului a avut cea mai caldă vară din istorie, iar România se numără printre țările în care Copernicus a identificat condiții severe de secetă. Luna august a fost mai uscată decât în mod obișnuit în mare parte din Europa Centrală și de Vest, iar în România lipsa precipitațiilor s-a accentuat în a doua parte a verii.

Efectele s-au văzut și asupra râurilor. Dunărea a avut debite foarte scăzute în toate țările pe care le tranzitează, inclusiv în România, unde centrala de la Cernavodă a fost închisă.

Și temperatura oceanelor a ajuns la un nivel record de 21,07 grade Celsius. Specialiștii avertizează că temperaturile ridicate ale oceanelor sunt alimentate și de intensificarea fenomenului El Niño.