Iranul a folosit miercuri pentru prima dată noile sale rachete electro-optice într-un atac asupra navelor de război americane, ca parte a campaniei de represalii a Teheranului împotriva vaselor americane din regiune.

Gardienii Revoluției au lansat un val de atacuri peste noapte vizând forțele SUA din Iordania și 10 nave americane din apropierea Strâmtorii Hormuz, arată New York Post. Atacul asupra navelor ar fi folosit proiectile electro-optice iraniene – rachete care utilizează camere și senzori de lumină pentru a urmări și lovi ținte cu mare precizie.

Comandamentul Central al SUA a confirmat atacurile, dar oficialii au precizat că atacul a eșuat, la fel ca cel din Iordania, unde rachetele iraniene au fost interceptate.

Atacul e în replică

Iranul a prezentat anul trecut noua sa rachetă balistică Qassem Bassir, despre care se presupune că este capabilă de lovituri precise fără GPS. Atacurile au venit ca răspuns la loviturile de represalii ale SUA care au distrus cinci petroliere lângă centrul petrolier Kharg al regimului.

„Ca răspuns la acțiunile agresive ale SUA împotriva petrolierelor iraniene, forțele armate au atacat bazele și facilitățile militare americane din Iordania, precum și mai multe nave americane", a declarat Iranul.

Mohsen Rezaei, noul secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a sugerat că o noua rachetă „specială anti-distrugător" a debutat în atacul de miercuri.

IRGC a avertizat și cu privire la atacuri iminente asupra petrolierelor și bazelor din Bahrain și Kuweit, cerând echipajelor să evacueze navele imediat. Escaladarea atacurilor reciproce a stârnit preocupări privind siguranța trecerii prin Strâmtoarea Hormuz, care controlează 20% din transporturile mondiale de petrol. Atacurile, împreună cu lovitura rebelilor Houthi asupra facilităților petroliere saudite, au făcut ca prețul țițeiului să depășească 100 de dolari pe baril pentru prima dată din iulie.