Judecătorul nu a dispus însă nicio măsură preventivă împotriva soției lui Sánchez, investigată în două dosare care au legătură cu activitatea sa din trecut în cadrul Universității Complutense din Madrid, portivit Agerpres.

Primul dosar privește cazul unei funcționare angajate oficial la biroul premierului, dar care ar fi lucrat de fapt pentru Begoña Gómez în perioada când aceasta din urmă conducea un program de masterat la acea universitate. Ar putea fi vorba astfel despre un caz de deturnare de fonduri publice, întrucât respectiva angajată s-ar fi ocupat de activități private ale soției premierului, deși oficial era angajată la biroul acestuia din urmă.

Al doilea dosar vizează acuzația de trafic de influență

Al doilea dosar este unul de trafic de influență, dar legat tot de activitatea sa în cadrul Universității Complutense, unde Begoña Gómez a condus respectivul program de masterat până la începutul anului universitar 2024. Ea este suspectată în acest dosar că s-a folosit de statutul său de soție a premierului pentru a obține sponsorizări destinate acestui program masteral.

Prin decizia de trimitere în judecată se încheie o investigație începută în urmă cu aproape doi ani și jumătate în urma unei plângeri formulate pe baza unor relatări din presă de un sindicat denumit „Mâini Curate”.

Judecătorul a dispus inițial ca Begoña Gómez să fie judecată pentru patru capete de acuzare, respectiv trafic de influență, deturnare de fonduri, însușire necuvenită și corupție în afaceri, dar în urma unui apel formulat de apărare au fost în final reținute numai primele două.

Guvernul spaniol critică trimiterea în judecată

Surse guvernamentale au condamnat trimiterea în judecată, susținând că este „arbitrară și nedreaptă” și că ar fi motivată doar de faptul că Begoña Gómez este soția premierului Pedro Sánchez.

Ea, la rândul său, a susținut că este nevinovată și a denunțat împreună cu soțul ei ceea ce consideră a fi o campanie de denigrare orchestrată de extrema-dreaptă și opoziția de dreapta.

Există însă numeroase alte anchete privind presupuse fapte de corupție care implică cercul apropiat al lui Sánchez, acuzații în urma cărora partidele de opoziție îi cer acestuia să demisioneze.