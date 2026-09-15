Un bărbat a ajuns la spital după ce un stâlp din lemn s-a prăbușit peste el în timp ce mergea pe trotuar, în Năvodari. VIDEO

Incidentul s-a produs marți, în jurul orei 7:30, în apropiere de Tabăra Lebăda din Năvodari. Bărbatul mergea pe trotuar când structura de lemn, despre care autoritățile spun că ar aparține unei firme de telecomunicații, s-a prăbușit brusc.
Din primele informații, stâlpul s-ar fi rupt după ce o mașină ar fi agățat cablurile rețelei. Impactul ar fi făcut ca întreaga structură să cadă în zona pietonală.
Momentul, surprins de o cameră de bord
Scenele au fost surprinse de camera de bord a unui șofer care trecea prin zonă. În imagini se observă cum stâlpul cade peste bărbat, care ajunge prins sub structura grea.
Victima încearcă să iasă de sub stâlp, iar în scurt timp este ajutată de o echipă de polițiști aflată în apropiere. Un martor a sunat la 112, iar echipajele medicale ajunse la fața locului i-au acordat bărbatului primul ajutor și l-au transportat la spital.
Victima, în vârstă de 36 de ani, a suferit mai multe răni, în special în zona capului. Din fericire, starea sa este stabilă, iar medicii spun că se află în afara oricărui pericol.
Bărbatul rămâne internat și este monitorizat în continuare de cadrele medicale.
Poliția verifică starea stâlpului și a cablurilor
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și cine se face responsabil.
Anchetatorii verifică inclusiv dacă stâlpul și cablurile erau instalate corespunzător și dacă rețeaua de telecomunicații era întreținută în condiții de siguranță. De asemenea, urmează să fie stabilite toate împrejurările în care mașina ar fi agățat cablurile.
Sursa:
StirilePROTV
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