Un bărbat a ajuns la spital după ce un stâlp din lemn s-a prăbușit peste el în timp ce mergea pe trotuar, în Năvodari. VIDEO

Incidentul s-a produs marți, în jurul orei 7:30, în apropiere de Tabăra Lebăda din Năvodari. Bărbatul mergea pe trotuar când structura de lemn, despre care autoritățile spun că ar aparține unei firme de telecomunicații, s-a prăbușit brusc.

Din primele informații, stâlpul s-ar fi rupt după ce o mașină ar fi agățat cablurile rețelei. Impactul ar fi făcut ca întreaga structură să cadă în zona pietonală.

Momentul, surprins de o cameră de bord

Scenele au fost surprinse de camera de bord a unui șofer care trecea prin zonă. În imagini se observă cum stâlpul cade peste bărbat, care ajunge prins sub structura grea.