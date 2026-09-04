Urmărire cu surprize, în Iași. Un șofer de 18 ani a rămas fără permis 120 de zile după ce s-a urcat la volanul unei mașini fără numere de înmatriculare, ITP valabil și asigurare RCA, dar când a fost depistat de polițiști și somat să oprească, și-a continuat drumul.

Urmărirea a început pe o stradă din Iași, după miezul nopții. Un echipaj de poliție a observat că mașina condusă de tânărul de 18 ani, în care se aflau încă doi pasageri de 19 și 21 de ani, circula fără luminile de întâlnire pe timp de noapte aprinse și fără plăcuță de înmatriculare.

Șoferul nu consumase alcool sau droguri

Agenții i-au făcut semn să oprească, însă acesta și-a continuat drumul, spun autoritățile, așa că au pornit în urmărirea lui. Șoferul a ieșit în cele din urmă din oraș, însă a fost așteptat într-o localitate învecinată de un alt echipaj de poliție.

Aceștia au folosit un dispozitiv spike-strip, prin care roțile autoturismului au fost sparte, iar șoferul a fost forțat să oprească.

Șoferul a fost testat și nu consumase alcool sau droguri. În schimb, nu avea ITP valabil și nici asigurare RCA. A rămas fără permis pentru 120 de zile și a fost amendat cu 12.000 de lei.