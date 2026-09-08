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Un bărbat riscă o amendă de 200.000 de euro după ce s-a întors din vacanță cu un „suvenir” șocant. Ce ascundea în bagaj. FOTO

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Bagaj aeroport
Shutterstock

Un italian s-ar putea alege cu o amendă de până la 200.000 de euro sau chiar cu închisoarea după ce autoritățile au găsit în bagajul său capul uscat al unui crocodil aparținând unei specii protejate.

autor
Mihaela Ivăncică

Descoperirea a fost făcută pe aeroportul Caselle din Torino, după ce bărbatul revenea dintr-o vacanță. Pasagerul sosise cu un zbor din Miami, cu escală la Istanbul, scrie The Guardian.

Capul reptilei era ascuns în hârtie maro

Potrivit poliției financiare italiene, obiectul fusese înfășurat în hârtie maro, aparent pentru a trece neobservat la controalele de securitate și la vamă.

Strategia nu a funcționat. Autoritățile de frontieră au descoperit rapid capul reptilei și l-au confiscat.

Bărbatul a fost plasat sub investigație, fiind suspectat că a introdus ilegal în țară un exemplar aparținând unei specii protejate.

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„Obiectul a fost confiscat deoarece fusese importat fără certificatul sau licența necesară”, au transmis polițiștii.

Cazul nu este unul lipsit de consecințe. Dacă va fi găsit vinovat, italianul riscă o amendă cuprinsă între 20.000 și 200.000 de euro.

Alternativ, instanța poate dispune o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între șase luni și un an.

Protecția crocodililor face parte dintr-un cadru internațional menit să limiteze comerțul cu specii de animale sălbatice amenințate.

Italia, în centrul luptei împotriva comerțului ilegal cu animale

Operațiunea de la Torino face parte, potrivit autorităților, dintr-o acțiune mai amplă împotriva traficului ilegal de animale exotice în Italia.

Țara este considerată un important punct de tranzit pentru astfel de activități, o parte semnificativă a comerțului ilegal fiind asociată criminalității organizate.

Un raport recent al filialei italiene a WWF atrage atenția asupra amplorii fenomenului. Potrivit documentului, printre animalele comercializate ilegal se numără țestoase, păsări ornamentale, reptile tropicale și chiar primate de talie mică.

„Sunt ilegal comercializate prin intermediul canalelor online și al schimburilor transfrontaliere”, se arată în raport.

În 2025, autoritățile au confiscat în Sicilia și un cimpanzeu ținut ilegal, potrivit aceleiași surse.

Suvenir de vacanță, dar cu urmări penale

Cazul de la Torino scoate la iveală și o altă problemă: turiștii care cumpără produse provenite de la animale sălbatice fără să știe că transportul lor peste graniță este ilegal.

Capetele uscate de crocodil pot ajunge să fie comercializate drept suveniruri în anumite destinații turistice. Însă faptul că sunt cumpărate ca obiecte decorative nu le face automat legale pentru transportul internațional.

Un caz similar a avut loc anul trecut în India. Un cetățean canadian a fost arestat pe aeroportul din Delhi după ce autoritățile au descoperit în bagajul său capul unui crocodil cumpărat în Thailanda.

Pentru italianul oprit la Torino, ceea ce ar fi putut părea un simplu suvenir de vacanță s-ar putea transforma acum într-o problemă juridică extrem de costisitoare.

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Sursa: The Guardian

Etichete: crocodil, aeroport, Torino,

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