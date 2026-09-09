În discuția de o oră, liderul rus i-a dat asigurări președintelui american că Moscova nu are intenții agresive în ceea ce privește statele europene. De partea cealaltă, Volodimir Zelenski speră să-l întâlnească pe liderul de la Casa Albă peste două săptămâni, pentru a-i cere, în primul rând, interceptoare pentru sistemele Patriot. Președintele ucrainean a precizat că emisarii lui Donald Trump i-au prezentat „idei foarte bune și valoroase”, în cadrul discuțiilor de la Kiev pentru încheierea războiului.

După o pauză de trei zile - un armistițiu privind loviturile asupra Kievului și Moscovei - capitala ucraineană a fost bombardată masiv cu rachete și drone.

Emisarul președintelui Trump, Steve Witkoff, s-a hazardat să anunțe de la Kiev că turneul său a permis „progrese substanțiale” în vederea organizării unor negocieri de pace tripartite. Dar analiștii occidentali nu se lasă convinși de scenariile optimiste.

Kurt Volke, fost emisar american: „Cu siguranță, noua vizită a emisarilor la Moscova nu a adus nimic nou, niciun progres. Cred că e doar o șaradă. Putin se preface, declară că vrea pace, că vrea să negocieze. Spune ce trebuie spus ca să-i întrețină așteptările lui Donald Trump. Dar ce transmite de fapt Kremlinul este o reiterare a poziției Rusiei, care vrea să capete la masa negocierilor ce n-a fost capabilă să cucerească pe front”.

Yuri Ușakov, consilier al lui Vladimir Putin: „În contextul speculațiilor privind presupusele intenții ostile ale Rusiei față de țările europene, s-a subliniat (n.r. în discuția telefonică Trump-Putin) că Rusia nu are planuri agresive la adresa Europei. Răspândirea miturilor despre o amenințare rusă servește europenilor doar drept justificare pentru creșterea sprijinului acordat Ucrainei și pentru majorarea propriilor cheltuieli militare”.

Potrivit unor surse, Putin ar fi stabilit ceea ce experții consideră a fi al 15-lea termen-limită pentru cucerirea Donbasului, cerând forțelor sale să realizeze acest obiectiv până la sfârșitul acestui an.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Avem nevoie de interceptoare pentru rachete balistice din partea americanilor. Ei au aflat în detaliu de ce avem nevoie și când avem nevoie de aceste echipamente. Contez pe o întâlnire cu președintele Trump undeva în jurul datei de 20 septembrie și intenționez să ridic această problemă”.

Deocamdată, Marea Britanie a anunțat alocarea a 100 de milioane de lire sterline pentru un pachet de apărare antiaeriană destinat Ucrainei, care include inclusiv rachete de interceptare pentru Patriot.

Pe de altă parte, Rusia analizează noi modalități de recrutare și s-ar putea să accepte inclusiv persoane declarate inapte pentru serviciul militar. Potrivit unuia dintre rarele ziare independente ruse, Novaia Gazeta, propunerea a fost prezentată președintelui Vladimir Putin, care înclină să o ia în considerare.

Cei inapți pentru serviciul militar ar putea fi recrutați chiar luna viitoare, după alegerile parlamentare din Rusia. Nu ar urma să fie trimiși pe front, ci ar avea un rol legat în apărarea antiaeriană regională, pe teritoriul Rusiei, în condițiile intensificării atacurilor cu drone ucrainene.