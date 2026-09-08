Iar guvernul de la Ottawa a început să pună în aplicare tarife vamale de răspuns, în valoare de 20 de miliarde de dolari, asupra produselor americane.

Între timp, Trump continuă "americanizarea geografiei". Și, prin postări pe rețeaua sa de comunicare, își ilustrează ambițiile teritoriale - din America de Nord, Groenlanda și Caraibe, până la ... Lună!

"NU MAI VINDEȚI BOMBARDIER ÎN STATELE UNITE! Produsele lor nu sunt suficient de bune!" - a scris Trump pe rețeaua lui de comunicare, avertizându-și vecinii de la nord: "Dacă vor piața noastră, trebuie să construiască aici și să înceteze să trateze America ca pe o "pușculiță"".

Compania Bombardier, cu sediul în Montreal, a răspuns subliniind "parteneriatul extraordinar cu companiile americane". Și s-a descris drept un "contributor important" la industria aerospațială americană, care creează "zeci de mii de locuri de muncă în Statele Unite".

Trump și-a transmis amenințările cu doar câteva ore înainte ca guvernul de la Ottawa să impună propriile tarife vamale, drept răspuns, asupra unor produse americane, în valoare de 20 de miliarde de dolari.

Michael Devereux - Economist, Professor at the University of British Columbia: ”Cred că impactul va fi semnificativ. Vor fi afectate industrii (americane) precum cea auto, industria oțelului, producția de utilaje și alte produse din domeniul informatic. Dar, trebuie să spun că impactul va fi mai mare asupra Canadei, astfel vor crește costurile pentru consumatorii canadieni. Vor crește costurile și pentru companiile canadiene”.

Luna trecută, Washingtonul a impus tarife vamale de 50% asupra unor produse canadiene - tot în valoare de 20 de miliarde de dolari, după eșuarea negocierilor comerciale.

Trump americanizează tot ce prinde pe Pământ. Apoi a trecut și la Lună

Michael Devereux - Economist, Professor at the University of British Columbia: ”Aceasta nu este, de fapt, o politică dezirabilă din perspectiva Canadei. Însă, guvernul canadian nu a văzut nicio altă opțiune decât să răspundă prin măsuri în oglindă, la tarifele americane care le-au fost impuse pe 22 august. Aș spune că acesta este unul dintre cele mai dificile momente din relația comercială dintre cele două țări din ultimii foarte, foarte mulți ani”.

Între timp, Trump a publicat o hartă prin care își exemplifică ambițiile teritoriale. Drapelul Statelor Unite acoperă o mare parte din America de Nord, inclusiv Canada, Mexic și Groenlanda, dar se întinde și peste Islanda și mai multe insule din Caraibe.

Anterior, pe fondul tensiunilor comerciale dintre Washington și Ottawa, Trump a semnat un decret prin care a redenumit partea americană a lacului Ontario drept "Lacul America". O transformare asemănătoare a suferit și Golful Mexic - botezat „Golful America”.

De asemenea, Trump a publicat un filmuleț, generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Îl vedem "corectând" cu denumirea „America” un indicator rutier, pe care scria „Bun venit în New Mexico”.

Trump a susținut că „mulți oameni” i-au sugerat să facă schimbarea. Dar Washingtonul nu a lansat deocamdată nicio inițiativă oficială în acest sens.

Însă, cum Pământul nu-i mai ajunge, Donald Trump a publicat pe Truth Social o serie de mesaje în care susține că Luna este proprietate americană. Reacțiile ironice au umplut internetul.