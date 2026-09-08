„Conversația telefonică a durat exact o oră, a fost constructivă și foarte sinceră”, a dezvăluit Ușakov, adăugând că cei doi lideri au discutat despre recenta vizită la Moscova a emisarilor lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit Breaking the News.

„Donald Trump a promovat în mod clar ideea unei încheieri rapide a conflictului, care ar deschide imediat perspective impresionante și de anvergură pentru restabilirea completă a relațiilor dintre SUA și Rusia”, a declarat consilierul în fața presei.

În același timp, Ușakov a explicat că Putin i-a transmis președintelui american „viziunea” Rusiei privind avansarea pe câmpul de luptă și atingerea obiectivelor sale în Ucraina.

„Președinții au convenit să rămână în contact și să discute prompt la telefon ori de câte ori va fi necesar”, a precizat Ușakov.