"Au trecut 257 de zile de la începutul anului 2026, iar CFR Călători încă nu are aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli. Ministerul Transporturilor şi-a parcurs procedurile, însă bugetul este în continuare blocat la Ministerul Finanţelor. Întrebarea este simplă: de ce trebuie să dureze atât de mult aprobarea bugetului unei companii care asigură zilnic transportul a zeci de mii de oameni? Este nepăsare, incompetenţă sau există alte interese? Au trecut aproape 200 de zile de la aprobarea bugetului de stat, iar CFR Călători continuă să funcţioneze fără propriul buget aprobat. Depăşirea termenului de 150 de zile a ajuns să blocheze finanţarea serviciului public", precizează reprezentanţii federaţiei, potrivit Agerpres.

Sindicaliştii feroviari subliniază că "nu este prima dată când sistemul feroviar ajunge într-o asemenea situaţie".

"După ani de subfinanţare, lipsă de investiţii suficiente şi decizii luate cu întârziere, în 2026 am asistat din nou la blocaje care au afectat companiile feroviare de stat. De fiecare dată se intervine în ultimul moment, când problema devine critică. Nu discutăm despre nişte simple cifre într-un buget. Discutăm despre energia electrică, motorina, reparaţiile, materialele, salariile şi toate cheltuielile fără de care trenurile nu pot circula", se mai arată în document.

”Dacă finanțarea nu este deblocată urgent, trebuie spus foarte clar: trenurile se vor opri”. Ministrul respinge scenariul

Federaţia sindicală avertizează asupra consecinţelor întârzierii aprobării bugetului CFR Călători, arătând că dacă finanţarea nu este deblocată, trenurile se vor opri.

"România nu poate vorbi, pe de o parte, despre investiţii de miliarde de lei în infrastructură şi trenuri noi, iar pe de altă parte să lase principalul operator feroviar de călători fără buget aprobat până în luna septembrie. Dacă finanţarea nu este deblocată urgent, trebuie spus foarte clar: trenurile se vor opri. Solicităm Ministerului Finanţelor să finalizeze de urgenţă procedurile şi să explice public cine răspunde pentru această întârziere şi de ce s-a ajuns aici. Transportul feroviar nu poate fi administrat permanent din criză în criză. Călătorii şi salariaţii nu trebuie să plătească pentru întârzierile şi indecizia celor care au obligaţia să ia decizii", se mai precizează în document.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a respins însă acest scenariu. ”Nu se vor opri trenurile! Nu aproba bugete doar pentru unii sindicalisti vor! Am pornit o analiză pentru trenurile care merg goale. Se plătește o sumă de bani per km tren parcurs”, a declarat ministrul, pentru Știrile ProTV.