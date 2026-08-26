Toate ramele electrice PESA predate până acum CFR Călători de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) au avut probleme la instalația de climatizare. În cazul a trei rame, defecțiunile au fost remediate, iar pentru celelalte două se lucrează în continuare la remediere, informează Club Feroviar.

ARF confirmă astfel informațiile publicate de Club Feroviar în urmă cu aproape trei săptămâni, după introducerea ramelor electrice PESA în serviciul comercial: instalațiile de aer condiționat ale acestora nu funcționau corespunzător.

„Pentru 3 din cele 5 rame electrice (RE-R), predate către CFR Călători, problemele la instalaţia de climatizare au fost remediate de către furnizorul polonez PESA Bydgoszcz SA, pentru celelalte două unităţi fiind în curs de remediere”, a răspuns ARF pentru sursa citată.

Cu toate acestea, oficialii ARF au recunoscut că nu toate ramele au fost testate la temperaturi de peste 35 grade Celsius și că în momentul recepției lor nu au fost probleme tehnice în ceea privește instalația de climatizare: „Pentru o parte (sublin. ns.) din ramele electrice regionale (RE-R), recepţia s-a efectuat în condiţii existente de temperatură de peste 35 de grade. Precizăm că recepţia se efectuează cu instalaţiite în funcţiune, rama electrică (RE-R) fiind alimentatǎ cu energie electrică şi cu toate echipamentele funcţionale. Pe perioada recepţiilor trenurilor, nu au fost constatate deficienţe în funcţionarea climatizării”.

Ministrul Radu Miruță, recepție într-un tren defect

Nu este clar dacă cele cu probleme la CFR Călători se numără printre cele testate în condiții de caniculă. Livrate în mare parte iarna, ramele au fost testate, cel mai probabil, la temperaturi scăzute, când instalațiile de climatizare au funcționat. Problemele au apărut după introducerea lor în serviciul comercial, pe 6 august, în plină perioadă caniculară, mai scrie Club Feroviar.

Tot la acea dată a avut loc și cursa inaugurală, pe ruta București - Brașov, iar defecțiunile au apărut subit. În acel tren au fost inclusiv ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, secretarul de stat Horațiu Cosma și directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa.

În acest caz, producătorul polonez ar putea fi penalizat.

Pe 30 ianuarie 2024, ARF a semnat cu producătorul polonez PESA un contract de 2,77 miliarde de lei, cu TVA, pentru 62 de rame electrice regionale, cu mentenanță inclusă pentru 15 ani și finanțare din Fondul de Modernizare al UE.

Un alt contract, semnat în decembrie 2023, viza 20 de rame electrice interregionale, în valoare de 1,6 miliarde de lei fără TVA, la care s-au adăugat ulterior alte nouă trenuri. Deși PESA a livrat rapid o parte dintre rame, acestea au rămas luni de zile în Gara Obor, deoarece producătorul nu asigurase o hală pentru mentenanță, fiind introduse în serviciul comercial abia în urmă cu aproximativ trei săptămâni.