CFR Călători: În ce condiții pot circula elevii gratuit cu trenul în anul școlar 2026-2027. Ce se schimbă de la 1 octombrie

Începând cu 1 octombrie 2026, este necesară viza pentru anul școlar 2026–2027.

Până la 30 septembrie 2026, facilitățile pot fi acordate și pe baza documentelor vizate pentru anul școlar 2025–2026.

Odată cu începerea anului școlar 2026–2027, CFR Călători reamintește că elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de bilete și abonamente lunare gratuite, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri.

Potrivit site-ului CFR Călători, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului școlar, în baza carnetului/legitimației de elev sau a adeverinţei şcolare, de:

-bilete de călătorie gratuite în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare gratuit la trenurile cu regim de rezervare;

-abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri.

Pentru călătoria la clasa superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, elevii vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare.

Pentru emiterea biletelor și abonamentelor lunare gratuite pentru elevi, este necesară prezentarea următoarelor documente:

-carnetul/legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, cu nume, prenume și CNP;

-sau adeverința emisă de unitatea de învățământ conform modelului H.G. nr. 810/2023;

Biletele de călătorie gratuite se pot procura de la:

-casele de bilete din stațiile de cale ferată și agențiile de voiaj ale CFR Călători;

-online și de la automatele de bilete ale CFR Călători amplasate în stații, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete;

-personalul de tren, pentru călătorii urcați din stații în care nu există case de bilete.

Abonamentele lunare gratuite se pot obține de la:

-casele de bilete din stațiile de cale ferată și agențiile de voiaj CFR Călători;

-online, prin aplicația descărcabilă pe telefon sub formă de cod QR cu elemente dinamice și de la automatele de bilete CFR Călători, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete.

Pentru călătoria până la data de 30 septembrie 2026, inclusiv, biletele și abonamentele de călătorie pentru elevi se pot obține pe baza carnetului/legitimației de elev sau a adeverinţei şcolare cu viza pentru anului școlar 2025/2026.

Ce se schimbă de la 1 octombrie 2026

Începând cu data de 01 octombrie 2026, biletele și abonamentele de călătorie pentru elevi se pot obține numai pe baza carnetului/legitimației de elev sau a adeverinţei şcolare cu viza pentru anul școlar 2026/2027.

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte următoarele:

-biletul/abonamentul gratuit valabil (în original sau cod QR pentru cele digitale);

-un document de identitate (CI, pașaport, permis de ședere/conducere) sau, pentru cei sub 14 ani, certificatul de naștere (original/copie);

-în lipsa unui document de identitate, se poate prezenta carnetul/legitimația de elev (doar dacă include fotografia și CNP-ul).

Elevii care nu prezintă documentele menționate vor fi considerați fără bilet/abonament și vor fi taxați conform legislației în vigoare (se vor aplica tarife de taxare în tren, superioare celor de la casele de bilete).