Sindicaliştii avertizează că, în lipsa aprobării bugetului companiei, alocarea fondurilor de la bugetul de stat riscă să fie suspendată începând cu 26 august, relatează News.ro.

"Situaţia este critică. Pentru anul 2026, necesarul de compensaţie pentru obligaţia de serviciu public este de 2,459 miliarde lei, în timp ce suma alocată este de numai 1,674 miliarde lei, aproximativ 68% din necesar. CFR Călători are, în acelaşi timp, obligaţii curente de aproximativ 330 milioane lei lunar, pentru funcţionarea şi asigurarea serviciului public de transport feroviar", se arată într-un comunicat al federaţiei sindicale.

Potrivit sursei citate, problema devine urgentă în condiţiile în care bugetul CFR Călători nu este încă aprobat.

"La 26 august se împlineşte termenul de 150 de zile prevăzut de OG nr. 26/2013, situaţie în care alocarea fondurilor de la bugetul de stat riscă să fie suspendată până la aprobarea bugetului", susţin reprezentanţii sindicali.

Sindicatele cer o soluție înainte de 26 august

Federaţia solicită Guvernului adoptarea unei soluţii înainte de 26 august, una dintre variantele indicate fiind redistribuirea unor fonduri între trimestre.

"Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane a solicitat Guvernului adoptarea unei soluţii înainte de 26 august, inclusiv redistribuirea în trimestrul III a sumelor prevăzute pentru trimestrul IV, astfel încât societatea să dispună de lichidităţile necesare continuării activităţii", se menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, CFR Călători operează peste 1.000 de trenuri zilnic şi realizează peste 60% din volumul total de transport pe reţeaua feroviară naţională.

"Un blocaj financiar nu ar afecta doar CFR Călători. Efectele s-ar transmite către CFR SA, furnizori, celelalte societăţi feroviare şi, în final, către călători. Calea ferată este un sistem interdependent. Dacă o componentă este subfinanţată şi se blochează, efectele sunt resimţite de întregul sector", avertizează sindicaliştii.

Aceştia susţin că, după problemele recente privind finanţarea infrastructurii feroviare, un nou blocaj ar afecta de această dată transportul feroviar de călători.

"După problemele recente privind finanţarea infrastructurii feroviare, România nu îşi poate permite ca, la numai câteva zile distanţă, să intre într-un nou blocaj, de această dată în transportul feroviar de călători. Solicităm Guvernului să intervină înainte ca o problemă de finanţare să se transforme într-o problemă de funcţionare a transportului feroviar naţional", se mai arată în comunicat.