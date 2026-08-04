Primele rame vor intra în serviciul CFR Călători începând de joi, 6 august 2026, la scurt timp după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunța că acestea vor fi introduse în circulație „în câteva zile”, potrivit Club Feroviar.

Primele garnituri care vor utiliza noul material rulant vor fi trenurile Regio 8011 și Regio 8010, pe relația București Nord – Constanța și retur, potrivit informațiilor obținute de Club Feroviar.

Trenul Regio 8011 va pleca din Gara de Nord din București la ora 6:17 și va ajunge la Constanța la ora 11:06. Cursa de întoarcere, Regio 8010, va avea plecarea din Constanța la ora 14:20 și sosirea în București Nord la ora 19:28.

Pentru efectuarea acestor curse va fi utilizată o singură ramă electrică regională PESA. În perioada următoare, alte cinci trenuri PESA urmează să fie introduse în circulație la operatorul feroviar de stat: patru rame regionale și una interregională. În paralel, încă cinci trenuri PESA vor ajunge la operatorul privat Transferoviar Călători.

Contracte de miliarde de lei pentru trenurile PESA

Achiziția trenurilor PESA face parte dintr-un program amplu de modernizare a parcului feroviar din România, finanțat prin Fondul de Modernizare al Uniunii Europene.

Pe 30 ianuarie 2024 a fost semnat contractul pentru cumpărarea a 62 de rame electrice regionale RE-R1, împreună cu servicii de mentenanță pentru o perioadă de 15 ani. Valoarea contractului este de 2.777.369.677 lei, cu TVA inclus, iar furnizorul este compania poloneză Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spolka Akcyjna.

Contractul este împărțit în trei loturi:

→Lotul 1 – 20 de rame electrice;

→Lotul 2 – 23 de rame electrice;

→Lotul 3 – 19 rame electrice.

Un alt contract a fost semnat cu producătorul polonez pentru achiziția a 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR, destinate conectării principalelor centre urbane din România. Contractul include și servicii de mentenanță și reparații pentru trenurile RE-IR2 și a fost semnat pe 19 decembrie 2023, având o valoare de 1.604.280.000 lei fără TVA.

Ulterior, pe 14 mai 2025, a fost semnat un act adițional pentru încă nouă trenuri, finanțarea fiind asigurată tot prin Fondul de Modernizare.

Blocajul mentenanței a întârziat intrarea trenurilor în serviciu

Deși ramele PESA au fost livrate într-un ritm constant, acestea nu au putut fi introduse în circulație deoarece producătorul polonez nu și-ar fi îndeplinit obligația contractuală privind construirea centrelor de mentenanță.

Situația a devenit un punct de blocaj între autorități și furnizor, însă ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat recent că problema este aproape rezolvată, iar trenurile urmează să circule.

„Nu va avea nimeni liniște la CFR până când acele trenuri nu vor transporta călători. Atât de înnodată a fost treaba cu aceste trenuri, că săptămânal dezlegăm noduri. Suntem la ultimul”, a afirmat ministrul.

Radu Miruță a explicat și că statul nu a plătit integral facturile emise de PESA deoarece furnizorul nu a finalizat toate obligațiile contractuale, în special cele legate de mentenanță.

„Celor care aveau obligații care nu au fost realizate din prețul trenului li s-a oprit suma de bani pentru obligația nerealizată. Erau documente făcute astfel încât Ministerul Transporturilor să plătească tot trenul, chiar dacă nu toate obligațiile erau îndeplinite. S-a făcut un act adițional prin care se reține suma până când obligațiile vor fi îndeplinite”, a precizat ministrul.

Asociația Pro Infrastructură a criticat întârzierea introducerii trenurilor

Introducerea cu întârziere a trenurilor PESA a fost criticată de Asociația Pro Infrastructură (API), care a acuzat conducerea CFR Călători că nu a folosit mai rapid noile rame, deși acestea erau pregătite pentru exploatare.

Potrivit reprezentanților API, problema spațiilor pentru mentenanță ar fi fost soluționată printr-un act adițional care permite utilizarea unor locații temporare. Asociația susține că responsabilitatea pentru mentenanță revine Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) și producătorului PESA, nu operatorului CFR Călători.

La fel ca trenurile Alstom Coradia Stream, și ramele PESA vor circula inițial fără asigurare. Licitația pentru acest serviciu a fost lansată de CFR Călători abia săptămâna trecută.